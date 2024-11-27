陳傑憲得獎急找老婆讓她淚崩 人妻哭喊：我老公只會讓我偽單親

世界12強棒球賽中華隊奪冠後，話題持續延燒，連明星球員的一舉一動都受到粉絲的關注。日前有位女網友大讚「看到明星球員得獎後，在場上找老婆的樣子，真的泛淚」，感嘆自己老公肯定是急著找兄弟吃喝玩樂，讓她過著偽單親的日子，原PO無奈表示「當女人真的好難」。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，看到中華隊長陳傑憲得獎後，在場上急找老婆的樣子，讓她泛淚表示「如果是我的另一半，肯定是急著找兄弟喝酒玩樂！結婚後我一直過著偽單親的日子，自己上下班、接送孩子，大多時間自己照顧，經濟方面也無法依靠對方，日子確實過得比單身還累，但是不後悔有可愛的孩子」。

原PO接著表示「只能說來這個社團（毒姑九賤婆媳討論區）後才發現，其實大部分的女人都過著沒有愛情的生活，我們為了愛才結婚，才經歷懷孕生產，面對男方家人跟一拖拉庫的爛事，但是另一半連一個疼惜的眼神或是關心都不會有，頂多也是問問孩子睡了沒吃飯了沒？」讓她不禁感嘆「有時候覺得自己就是個免費保姆、家管，還好我有工作，不用過雙手向上（討錢）的日子，但是當女人真的好難」。

文章曝光後，許多網友感同身受「我懂！誰不是因為愛才希望結婚一起走到老？卻發現所有的災難痛苦都來自另一半跟他家人，尤其妳越忍氣吞聲，對方就越過分，這樣的生活並不是我想要過的！」、「生活中有開心難過，另一半肯定都是先出門吃喝玩樂，我難得出門卻被說話，但另一半沒想過，『當了媽媽的妳根本沒有一次有這樣的機會出門』。如果陪伴跟愛沒有，那麼至少錢到位，但通常這樣自私的人，錢一定栓在身上寧可借朋友，也不知道什麼時候會還上，沒任何價值的借出」。

也有人安慰「其實我覺得不用羨慕別人啦，尤其去羨慕公眾人物，因為有的人的形象不一定是私底下一樣」、「公眾人物的放閃畫面看看就好，不需要有太多的情緒」。