快訊

前101董事長暗指「功勞都往身上攬」 賈永婕發聲回33字

獨／兩岸學術交流重要機制 暌違多年首度在台登場

懶人包／好市多黑色購物週Day 4優惠！黑五3C家電特價 空氣清淨機折4500、65吋電視便宜6千

陳傑憲得獎急找老婆讓她淚崩 人妻哭喊：我老公只會讓我偽單親

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友看到中華隊長陳傑憲得獎後，在場上急找老婆的樣子，讓她難過有感而發「我老公肯定只會找兄弟」。示意圖／ingimage
一名女網友看到中華隊長陳傑憲得獎後，在場上急找老婆的樣子，讓她難過有感而發「我老公肯定只會找兄弟」。示意圖／ingimage

世界12強棒球賽中華隊奪冠後，話題持續延燒，連明星球員的一舉一動都受到粉絲的關注。日前有位女網友大讚「看到明星球員得獎後，在場上找老婆的樣子，真的泛淚」，感嘆自己老公肯定是急著找兄弟吃喝玩樂，讓她過著偽單親的日子，原PO無奈表示「當女人真的好難」。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，看到中華隊長陳傑憲得獎後，在場上急找老婆的樣子，讓她泛淚表示「如果是我的另一半，肯定是急著找兄弟喝酒玩樂！結婚後我一直過著偽單親的日子，自己上下班、接送孩子，大多時間自己照顧，經濟方面也無法依靠對方，日子確實過得比單身還累，但是不後悔有可愛的孩子」。

原PO接著表示「只能說來這個社團（毒姑九賤婆媳討論區）後才發現，其實大部分的女人都過著沒有愛情的生活，我們為了愛才結婚，才經歷懷孕生產，面對男方家人跟一拖拉庫的爛事，但是另一半連一個疼惜的眼神或是關心都不會有，頂多也是問問孩子睡了沒吃飯了沒？」讓她不禁感嘆「有時候覺得自己就是個免費保姆、家管，還好我有工作，不用過雙手向上（討錢）的日子，但是當女人真的好難」。

文章曝光後，許多網友感同身受「我懂！誰不是因為愛才希望結婚一起走到老？卻發現所有的災難痛苦都來自另一半跟他家人，尤其妳越忍氣吞聲，對方就越過分，這樣的生活並不是我想要過的！」、「生活中有開心難過，另一半肯定都是先出門吃喝玩樂，我難得出門卻被說話，但另一半沒想過，『當了媽媽的妳根本沒有一次有這樣的機會出門』。如果陪伴跟愛沒有，那麼至少錢到位，但通常這樣自私的人，錢一定栓在身上寧可借朋友，也不知道什麼時候會還上，沒任何價值的借出」。

也有人安慰「其實我覺得不用羨慕別人啦，尤其去羨慕公眾人物，因為有的人的形象不一定是私底下一樣」、「公眾人物的放閃畫面看看就好，不需要有太多的情緒」。

夫妻關係 結婚

延伸閱讀

12強賽／超燃！日本電視台播「歷代最強台灣」短片 4萬人朝聖笑：像大魔王

每年大批碩士生畢業 高考二級報考數卻低？網指無誘因：名額少、要口試

棉被床單難曬乾？日本花王傳授「三角晾法」超快乾 網嘆：問題是陽台

雙薪年收160萬新竹能買房？29歲工程師想成家 過來人給建議：單薪也不怕

相關新聞

講好滿意才付錢 她怨男友「搶結帳」事後反悔：幾道菜不好吃

如果已經搶先結帳了，事後再要錢，難免會造成他人的反感。一名女網友發文，稱她和男友吃完飯後，男友雖覺得不好吃仍搶著結帳，但卻在事後跟她要錢，讓她直言「感覺很差」，對此，網友們也覺得男友太「愛面子」了。

媳婦整天被公婆要求「貸款」買家用 她曝：公公沒錢硬要全自費醫療

媳婦與夫家的家庭問題，常常讓人難以處理。日前有位女網友表示，她公公好吃懶做，卻又在近期要開刀時，兩次都堅持要「全自費」，再把自費金額全部轉嫁到兒女、媳婦身上，讓她無奈問「這種狀況大家要如何處理？」

她謊稱「要加班」讓婆婆煮菜又洗碗 網籲：買洗碗機代替算計

婆媳之間的相處常常會有隱形壓力，不過日前有位媳婦表示，家裡一直以來都是「婆婆做飯，她洗碗」，但她認為家裡太多人吃飯了，每次都有一堆髒碗盤，於是她想了一招，對婆婆宣稱「我要加班」，就在外面閒晃，等到回家時間婆婆碗也洗好了，只要洗自己吃飯的碗即可，讓她直呼「這招太棒了」，不過文章曝光後，許多人批評「洗碗已經非常輕鬆了」。

陳傑憲得獎急找老婆讓她淚崩 人妻哭喊：我老公只會讓我偽單親

世界12強棒球賽中華隊奪冠後，話題持續延燒，連明星球員的一舉一動都受到粉絲的關注。日前有位女網友大讚「看到明星球員得獎後，在場上找老婆的樣子，真的泛淚」，感嘆自己老公肯定是急著找兄弟吃喝玩樂，讓她過著偽單親的日子，原PO無奈表示「當女人真的好難」。

生小孩真不好？ 雙寶媽分享生孩「8大好處」：讓生活更健康

是否要「生小孩」對每個家庭來說都是要嚴肅看待的問題。一名女網友發文分享，她作為30歲雙寶媽，點出生小孩的「8大好處」，並在最後表示：「這些優點不一定足夠讓妳覺得應該要生孩子，但足夠讓我不後悔」。

陳傑憲賽後顧小孩 自家老公被酸忙蹲廁所 心理師曝原因

中華隊拿下世界棒球12強賽冠軍，其中隊長陳傑憲在賽後第一時間找老婆，慶功宴上帶孩子，讓許多太太直呼「國民老公」。諮商心理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。