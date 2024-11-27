陳傑憲賽後顧小孩 自家老公被酸忙蹲廁所 心理師曝原因

中華隊拿下世界棒球12強賽冠軍，其中隊長陳傑憲在賽後第一時間找老婆，慶功宴上帶孩子，讓許多太太直呼「國民老公」。諮商心理師林萃芬分析，許多男性即使婚後有小孩，仍保持「單身模式」，較以自我為中心而忽略另一半的需求，反觀陳傑憲忙於事業時還能兼顧家庭，將妻兒放在心中重要位置，成新時代已婚男性的典範。

中華隊獲世界棒球12強賽冠軍，中華隊隊長陳傑憲獲最有價值球員（MVP）、打擊王、最佳外野手、最佳防守球員等。陳傑憲不只因外表受關注，賽後第一時間「找老婆」，慶功宴上帶小孩，讓許多太太封為「老公的天際標準」、「國民老公」。同時感慨枕邊人，「我老公時時刻刻都很忙，每天照三餐大便，就是沒有時間顧小孩。」

林萃芬說，已婚男無不時就蹲廁所，幾乎是太太們共同的話題，從心理分析的角度，除了因為壓力或焦慮等因素，導致刺激消化道的行為，也可能是男性的「Me Time」，廁所對已婚男而言，已經是一個獨立且可以不被打擾的空間，躲進廁所不願帶小孩。

林萃芬說，以她過往的諮商經驗，女性婚後通常會很快就會進入「合作模式」，反觀許多男性即使婚後有小孩，仍保持「單身模式」，較以自我為中心，沒有身為丈夫、爸爸後要與妻子共同分擔家庭大小事的意識，或以「我上班很累」為理由逃避做家務，忽略妻子對家庭的付出，有時甚至妻子在外也有工作，其實不會較輕鬆。

林萃芬指出，陳傑憲讓她看到與以往諮商經驗不同的已婚男性，他把全家人帶去日本的比賽現場觀賽，不是讓妻兒留在台灣家中或日本的飯店看電視轉播，「這種『無論你在哪裡，我們都要兩個人一起』的精神，會讓很多女性覺得難能可貴且羨慕。

反觀，台灣不少男性會對妻子說「我要工作、要出差，我怎麼可能帶著妳去？」陳傑憲不只帶太太去比賽現場，賽後第一時間頻頻問「我老婆呢」，慶功宴時也當起奶爸哄小孩，都能看得出，他把妻兒放在心裡很重要的位置。

林萃芬也說，以往像這類兼顧職場與家庭的男性，可能會被貼上「陰柔」的標籤，甚至遭其他同性嘲笑「妻管嚴」，也有人會認為，在外打拚事業時無法兼顧家庭是理所當然。

她認為，陳傑憲表現顛覆長久以來存在於社會的傳統思維，是新時代已婚男性的典範，「台灣此時此刻大部分的爸爸都還是『缺席父親』，很多已婚職業女性同時要帶小孩，又要張羅家務，一個人要扮演父母親的角色，男性卻說他要專心打拚事業，或躲在廁所裡，覺得這是屬於自己的世界，所以許多太太才會有這麼多的感觸與感慨，會希望自己的另一半多跟陳傑憲學習。」