快訊

前101董事長暗指「功勞都往身上攬」 賈永婕發聲回33字

獨／兩岸學術交流重要機制 暌違多年首度在台登場

懶人包／好市多黑色購物週Day 4優惠！黑五3C家電特價 空氣清淨機折4500、65吋電視便宜6千

講好滿意才付錢 她怨男友「搶結帳」事後反悔：幾道菜不好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友和男友吃完飯後，男友搶著結帳，卻在事後跟她要錢。圖／ingimage
一名女網友和男友吃完飯後，男友搶著結帳，卻在事後跟她要錢。圖／ingimage

如果已經搶先結帳了，事後再要錢，難免會造成他人的反感。一名女網友發文，稱她和男友吃完飯後，男友雖覺得不好吃仍搶著結帳，卻在事後跟她要錢，讓她直言「感覺很差」。

一名女網友在Dcard發文，表示她和男友去吃一間高價位的餐廳，一個人消費3千5左右。因為是原PO要吃的，男友雖沒什麼興趣，仍願意作陪，但雙方達成共識，如果好吃就男友付錢，不好吃就原PO請客。在吃的過程中，大部分的菜色都讓男友很滿意，也誇讚主廚菜色搭配很好，結帳時他也很快拿錢包付錢了。

原PO表示，未料之後她詢問男友給餐廳打幾分，男友卻表示不滿意，並要求原PO付錢，讓她感到很錯愕，明明男友覺得菜色好吃，怎麼又反悔了？男友則反駁還是有幾道菜不好吃。原PO為此感受很差，忍不住抱怨：「如果你沒要請，當下幹嘛又急著拿錢包去結帳？」

此文一出，不少網友認為男友太小氣，又愛面子，「有夠小家子氣的，還要裝闊面，不會想要交往的類型」、「這種愛計較的人，在一起會有多幸福，很難想像」、「既要面子又要裡子，完全不行」、「就愛面子吧，在高檔餐廳裝好吃裝有錢請客」。

也有網友勸原PO分手，「這種狀況只有分手可以解決」、「有夠愛面子又小氣，這種人妳還要留著」、「分手吧，他只是貪小便宜的人」、「如果他為了自己的面子假裝很大方這種人不要繼續交了」、「這種還要繼續浪費青春在一起嗎」、「這樣的人真的趁早遠離」。

兩性關係 男友

延伸閱讀

「我沒同理心嗎？」他無法承擔房租被女友罵很糟糕 網：不用哄

網友初見即邀出國、環島…她婉拒後訊息超敷衍 網提醒：目的性很強

才剛磨合…男友帶爸回家讓膽小貓崩潰傷人 她苦惱：如何重拾信任？

車比我重要？他怨女友要借「家庭車」跑業務 網搖頭：別被情勒

相關新聞

講好滿意才付錢 她怨男友「搶結帳」事後反悔：幾道菜不好吃

如果已經搶先結帳了，事後再要錢，難免會造成他人的反感。一名女網友發文，稱她和男友吃完飯後，男友雖覺得不好吃仍搶著結帳，但卻在事後跟她要錢，讓她直言「感覺很差」，對此，網友們也覺得男友太「愛面子」了。

媳婦整天被公婆要求「貸款」買家用 她曝：公公沒錢硬要全自費醫療

媳婦與夫家的家庭問題，常常讓人難以處理。日前有位女網友表示，她公公好吃懶做，卻又在近期要開刀時，兩次都堅持要「全自費」，再把自費金額全部轉嫁到兒女、媳婦身上，讓她無奈問「這種狀況大家要如何處理？」

她謊稱「要加班」讓婆婆煮菜又洗碗 網籲：買洗碗機代替算計

婆媳之間的相處常常會有隱形壓力，不過日前有位媳婦表示，家裡一直以來都是「婆婆做飯，她洗碗」，但她認為家裡太多人吃飯了，每次都有一堆髒碗盤，於是她想了一招，對婆婆宣稱「我要加班」，就在外面閒晃，等到回家時間婆婆碗也洗好了，只要洗自己吃飯的碗即可，讓她直呼「這招太棒了」，不過文章曝光後，許多人批評「洗碗已經非常輕鬆了」。

陳傑憲得獎急找老婆讓她淚崩 人妻哭喊：我老公只會讓我偽單親

世界12強棒球賽中華隊奪冠後，話題持續延燒，連明星球員的一舉一動都受到粉絲的關注。日前有位女網友大讚「看到明星球員得獎後，在場上找老婆的樣子，真的泛淚」，感嘆自己老公肯定是急著找兄弟吃喝玩樂，讓她過著偽單親的日子，原PO無奈表示「當女人真的好難」。

生小孩真不好？ 雙寶媽分享生孩「8大好處」：讓生活更健康

是否要「生小孩」對每個家庭來說都是要嚴肅看待的問題。一名女網友發文分享，她作為30歲雙寶媽，點出生小孩的「8大好處」，並在最後表示：「這些優點不一定足夠讓妳覺得應該要生孩子，但足夠讓我不後悔」。

陳傑憲賽後顧小孩 自家老公被酸忙蹲廁所 心理師曝原因

中華隊拿下世界棒球12強賽冠軍，其中隊長陳傑憲在賽後第一時間找老婆，慶功宴上帶孩子，讓許多太太直呼「國民老公」。諮商心理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。