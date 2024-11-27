講好滿意才付錢 她怨男友「搶結帳」事後反悔：幾道菜不好吃

如果已經搶先結帳了，事後再要錢，難免會造成他人的反感。一名女網友發文，稱她和男友吃完飯後，男友雖覺得不好吃仍搶著結帳，卻在事後跟她要錢，讓她直言「感覺很差」。

一名女網友在Dcard發文，表示她和男友去吃一間高價位的餐廳，一個人消費3千5左右。因為是原PO要吃的，男友雖沒什麼興趣，仍願意作陪，但雙方達成共識，如果好吃就男友付錢，不好吃就原PO請客。在吃的過程中，大部分的菜色都讓男友很滿意，也誇讚主廚菜色搭配很好，結帳時他也很快拿錢包付錢了。

原PO表示，未料之後她詢問男友給餐廳打幾分，男友卻表示不滿意，並要求原PO付錢，讓她感到很錯愕，明明男友覺得菜色好吃，怎麼又反悔了？男友則反駁還是有幾道菜不好吃。原PO為此感受很差，忍不住抱怨：「如果你沒要請，當下幹嘛又急著拿錢包去結帳？」

此文一出，不少網友認為男友太小氣，又愛面子，「有夠小家子氣的，還要裝闊面，不會想要交往的類型」、「這種愛計較的人，在一起會有多幸福，很難想像」、「既要面子又要裡子，完全不行」、「就愛面子吧，在高檔餐廳裝好吃裝有錢請客」。

也有網友勸原PO分手，「這種狀況只有分手可以解決」、「有夠愛面子又小氣，這種人妳還要留著」、「分手吧，他只是貪小便宜的人」、「如果他為了自己的面子假裝很大方這種人不要繼續交了」、「這種還要繼續浪費青春在一起嗎」、「這樣的人真的趁早遠離」。