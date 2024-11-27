秒回壓力大…她用「留言式聊天」被打槍 網看法兩極：會造成誤會

不斷跳出的手機訊息，有時帶給人們的不是喜悅而是壓力。近日有網友發文，表示自己開始使用交友軟體，但比起馬上回覆，她更喜歡像寫信一樣，進行留言式的聊天。

原PO在Dcard發文，表示自己最近在使用交友軟體，但由於她被公司弄到有「訊息焦慮」，只要看到有訊息跳出就會覺得是工作的事並開始緊張，因此她更喜歡關掉通知，下班後再靜下心來認真回覆訊息。

原PO會像寫信一樣，用留言分享自己遇到的事情跟心情，她覺得這比單純閒聊更有意義，也能避免自己只專注於手機，被訊息給綁架。

但她也發現，交友軟體上的很多人無法接受這種模式，到後來都「漸漸地消失了」。 因此原PO想知道網友是如何看待這種模式的，是覺得浪費時間嗎，還是覺得太無聊？

文章引來大量網友回應，有許多人和原PO一樣，喜歡留言式聊天，「我超愛留言板式！每個人都有自己的生活、作息，有空的時候好好的回訊息很舒服啊」、「秒回壓力超大，留言式聊天派+1。每個人聊天頻率方式不一樣而已，不用想太多」、「我也是有時間才回覆的類型，不過現在人的步調太快都想趕快找到對的人，然後穩定下來，所以單純是頻率不同而已」。

但也有網友認為即時互動才能促進感情，「有些互動感就是要即時反饋才能得到啊」、「正開始曖昧的情況留言式聊天可以，推進關係的話就不太可以嘍」、「通常這種模式不能拖太久才約見面，不然會冷掉」。

還有網友認為，留言式聊天可能會產生誤會，「如果有個從交友軟體認識的對象每天只能在固定時間內回覆，我9成9會覺得他是有穩交對象的」、「沒有簡訊的時間對方會思考你是否有其他對象，很容易就退卻了」。