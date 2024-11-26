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昏迷記憶錯亂？男友無奈陪失憶舊愛 正宮無法插手怕間接害死人

聯合新聞網／ 綜合報導
前男友陪失憶女友，女網友無奈喊自己也不好受。 示意圖／ingimage
前男友陪失憶女友，女網友無奈喊自己也不好受。 示意圖／ingimage

超狗血！一名女網友近日在Dcard上抱怨男友與前女友的戲劇化故事，她表示男友的前女友因為暈倒失憶，記憶停在分手前，精神不穩定又有憂鬱症。前女友的媽媽不知道如何是好跑來求男友陪女兒一天，夾在中間的原PO雖然心裡不是滋味，但也不好勸阻，擔心對方有個萬一，心情鬱悶的她只能上網向網友尋求安慰與建議。

原PO曝光故事過程，男友有一個交往三年的前女友，已經分手快兩年。近日男友跟她說前女友住院了，想排假北上嘉義陪她一天，此時，男友才向她娓娓道來過去的故事。

男友舊愛脾氣不好又患有憂鬱症，爭吵時除了肢體碰撞，女方還會去撞牆，當時就有腦震盪還有去驗傷，甚至誣陷是男友動手打人。目前狀況是對方出現失憶、腦部有血塊等問題，開刀昏迷後記憶留在分手前，所以昏迷醒來後都會一直找原PO男友，找不到人就拔手上的針頭逃出醫院、亂發文、傳訊息、打電話等脫序舉動。

最後，男友舊愛又因血壓不穩定昏迷，因為開刀位置在腦部，昏迷太久會有生命危險的問題，前女友媽媽拜託男友陪她一天，陪她出去走走穩定心情，但不要告訴她已經分手避免刺激，保證之後會照顧好女兒並斷絕聯繫。

因為攸關人命，無辜的原PO即使不開心也什麼都不能說，她嘆「我能說什麼？萬一因為我丟了一條人命我就是罪人了」。無奈之餘，原PO只能放男友去一天，果不其然那天結束後，前女友又開始哭哭啼啼要男友留下，最後又昏倒。

雖然原PO希望斷了聯絡，但男友認為前女友現況跟自己脫不了關係，畢竟是吵架時發生的，即便是女生自己去撞牆，男友也擔心對方真的去世，加上前女友身邊的人都認為是當初男友打她造成後遺症，怕被他們找麻煩。

看著男友一直被情勒，她無奈道「不知道我現在該如何，我這陣子心裡也真的不好受，畢竟看著男友去陪前女友還不能告訴她實情」。原PO委屈說道，既然對方記憶停留在交往時期，那她一定會拉男友、抱男友，如果自己去插手這件事，萬一前女友真的死掉就是間接害死一個人。

超浮誇劇情發布後網友紛紛留言「情勒簡直沒完沒了，要是我就直接分手」、「以後就會說妳男友不跟她結婚她就要去死，快分手離他們遠一點，別攪和進去」、「妳男友好倒霉，遇到那種的」、「這應該是妳男友的課題，他拒絕不了那也是他的責任，跟前任還有所糾纏的人妳還要」、「果斷放手，這樣後面會沒完沒了」。

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前女友 憂鬱症

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