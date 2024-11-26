公婆偏心未婚姑「房子過戶生變」 媳婦委曲哭訴：老公獨背房貸19年

有一名女網友在臉書社團「匿名公社」上發文抱怨，她表示，她先生獨自背房貸19年，現在卻因大姑未婚，房子過戶可能生變，因為公婆說「怕你們以後不照顧她」，她氣憤地表示「我想問問這樣合理嗎？」。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「家家有本難念的經。」

原PO透露，公婆家住的是透天厝，這間房子除了頭期款是公婆付的之外，這19年來的房貸都是先生在繳，12年前他們結婚時，公婆就有說以後房子會過繼給先生，所以她才沒有異議，現在卻因為大姑沒結婚，公婆怕他們以後不照顧她，就單獨找老公去聊，希望房子大姑也有名份。

原PO表示，大姑年長老公7歲，兩人感情很好，但結婚後大姑對原PO卻一直不太友善，雖然她很疼3個小孩，也常常帶小朋友們出去玩，就是獨獨對原PO很冷淡，讓原PO無法跟她親近。

原PO指出，婚後因老公每月要負擔1萬9800元的房貸，她每月就拿1.2萬元給婆婆當家用，大姑則僅付1萬元孝親費，所以她認為誰也不欠誰，並自認他們負擔得比大姑重很多，因此她很不服氣「一次房貸也沒付過，沒道理房子她也有份，對吧？」

貼文一出，有不少網友紛紛勸原PO坐下來好好談，指出「合理啊，公婆的部分大姑也有資格繼承，建議花錢買斷」、「這是基本法律觀念，你大姑當然有份，只是看多少而已，你不能因為你說她對你冷淡就否定她的權利，更何況她也有給父母家用費」、「親兄弟明算帳，房子現在還是公婆的名字，理論上來說大姑本就有其可以繼承的百分比，既然公婆現在希望以後房子有大姑的名字，大概率就會是『共同持有』」。

不過，也有不少網友回應「看先生怎麼說了」、「父母的擔心是正常的，怕二老死後沒結婚的女兒，會被媳婦趕出去」、「如果不敢硬起來告，那就只能吞了」、「直接法院見」、「繳房貸的收據都有保留，到時法院處理就好」。