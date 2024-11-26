網友初見即邀出國、環島…她婉拒後訊息超敷衍 網提醒：目的性很強

現代人生活忙碌，常使用交友軟體淺聊確定合拍才約出門。一名女網友在Dcard上以「第一次見網友這樣是失敗了嗎」為標題求救，表示近日剛和在交友軟體認識一個月的網友約會，過程中男方有邀請她一起出國、環島等等，但因為才第一次見面認為進度太快婉拒了。雖然回家後兩人仍保持聯絡，卻是有一搭沒一搭的聊天，看不懂對方意思的她直呼「好難懂」。

原PO表示網友40歲、自己32歲，對方工作忙碌，聊天不即時也沒有電話或視訊，大約聊了一個月約出來。根據對方說法，男方沒有什麼戀愛經驗，整體也確實感覺不太會和女生相處，他有邀請原PO要不要去參加他公司爬山活動或是出國、環島，不過對她來說，覺得這些行程下一次見面就執行太快很奇怪，所以婉拒。

當日男方趁她上廁所時先買單，原PO要還錢給對方被拒絕，她表示「下次換我請客」，男方也答應了。飯後兩人一起在附近閒逛，分開時他邀請原PO一起看日出，她答應並分享自己最近有看到一日來回，認為跨年去感覺很棒，對方卻回覆「其實也可以早一點」。整體下來，原PO分析「感覺過程他是滿積極要約我下一次的」，而約會時男方很紳士、乾乾淨淨、很斯文。回家後兩人繼續維持之前的聊天方式，但她感覺男方沒有像之前那麼認真回覆，有時只傳一個貼圖敷衍，讓她滿頭問號，「我也不太懂我這樣是要繼續，等他開新話題還是我自己開，還是這就是他婉拒的意思？」

貼文曝光網友紛紛提醒，「我猜他可能想過夜的，而你只想一日來回，他冷掉了」、「才見過一次面就要出國、環島，看日出？有點太快吧⋯建議還是多觀察比較好」、「如果我是對方，根據以上互動，我會覺得如果沒有主動約我，我會將對方歸類為好感不多」、「我要是你也覺得太快，不太願意答應，感覺目的性很強」、「要不要登山或出國的意思，就是要不要一起過夜，其餘都很忙」。