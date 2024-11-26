球賽更重要？男友緊盯12強賽 她旅程中遭放生回家：心酸酸的

世界12強棒球賽圓滿落幕，賽事期間不少球迷守在電視機前共襄盛舉，一起感受熱血沸騰的瞬間，不過為了看球賽而忽略另一半恐怕會影響感情。一名女網友在Dcard上發文抒發心情，表示和男友兩人計劃來一趟三天兩夜的旅行，女方原本滿是期待，不料遇上12強棒球賽，男友全程無心陪伴，就連她氣得要回家，男方也沒有阻止，還讓她自己搭計程車回家，讓她心寒的喊「心酸酸的」。

原PO表示一個月前就規劃好上週末的三天兩夜旅行，而她是要出發前才知道有12強棒球賽。旅行由原PO負責規劃行程，因為第一晚怕男方開車太累，所以只安排了一個景點，晚上兩人早早回民宿，也讓男友看了整晚棒球賽。第二天她安排了去博物館看展、傳藝中心、泡溫泉、夜景餐廳吃晚餐，而夜景餐廳是她最期待的行程，沒想到在第一站博物館的時候男友就嫌她行程太滿，原本想和男友協調，對方卻直接說「不然去傳藝中心，妳自己進去，我想在車上休息」，弄得兩人之間氣氛不佳，最終回民宿休息。

後來原PO獨自出門逛街，結束後接近傍晚，她傳訊息示好順便問男友要不要出發去景觀餐廳吃晚餐。沒想到男友拒絕了，要她自己去，還不忘提醒原PO回程再去超商幫他買晚餐。她坦言「這時我就爆炸了，我知道他想在房間看12強冠軍賽，出門會讓他沒辦法好好看球賽，但我已經讓他休息一個下午」。原PO表示男友明明知道這是她期盼已久的行程，她一回民宿就直接收拾行李準備離開，男友還不解說「有必要這樣嗎」，表示自己只是沒興趣看夜景。

面對原PO打算離開，男友只表示要帶她去搭車，因為民宿很偏僻，到火車站要40分鐘，一路上男友不斷問她去哪搭車，抱怨為什麼這麼久，而她曉得一切只是因為再過半小時球賽就要開始了，無奈地讓對方在路邊超商放她下車，自己叫計程車去車站。趕著看球賽的男友同意後，買了晚餐就直接離開了。原PO心碎表示，「我真的很難過，我知道這場球賽意義非凡，但怎麼可以這樣毀了整個行程，連最後都急呼呼要回去看球賽」，她委屈說道，如果男友可以提早和她討論，她也可以調整行程，早點到夜景餐廳讓他專心看球賽，或是找家直播餐酒館讓他看，看著大家歡慶中華隊冠軍，自己卻落寞的花了六小時搭車回家「心酸酸的」。

貼文曝光後網友們紛紛搖頭，「可以分手了」、「球賽不是晚上六點的事嗎，沒理由早上下午都裝死吧」、「分手吧，這男的超爛，明明知道要出門玩，但為了看球賽不管妳的心情跟安全還丟包妳」、「還真的讓妳自己坐計程車喔，這跟丟包沒什麼兩樣」、「這麼不在乎妳感受的另一半還留著要幹嘛」、「在外面吃晚餐也可以用手機看直播啊⋯⋯妳也有心要找能看直播的餐酒館了，他耍什麼爛脾氣」。