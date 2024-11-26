快訊

真實人生／29歲即顛峰 俄羅斯方塊之父餘生的未解之謎

12強賽／接機「黃巾之亂」之亂！采盟免稅店蹭C位合照把中華隊變配角 網嗆抵制

PEETA葛格前妻偷竊錢包 Alisa深夜發長文道歉「暫停所有工作」

兒子周歲宴「撞期」小叔婚宴！婆家無人到場…媳暴怒：看不起人？

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為寶寶周歲慶生示意圖。圖/ingimage
圖為寶寶周歲慶生示意圖。圖/ingimage

小孩子滿周歲「抓周」，對父母來說是充滿幸福期待的日子，但有位媽媽卻不開心，三個月前她就訂好抓周宴並告知親友，但近日小叔女友突懷孕，竟選同天辦婚宴，害她計畫大亂。

原PO在爆料公社抱怨，三個月前就訂好兒子「抓周宴」，但小叔女友突然懷孕，「看日子」後竟然選同天結婚。公婆建議孫子「抓周宴」改期，但餐廳表示「假日檔期全滿改不了」，原PO老公要求弟弟婚宴改期也遭拒絕。眼看兩場宴會撞期，公婆表示很重視長孫，保證「一人一場」或「趕場」處理。

「抓周宴」當天，預定三桌空了兩桌，公婆人沒現身只送上紅包，婆家親戚也沒人到場，且因為哥哥嫂嫂小叔都同公司，同事們也都去了小叔婚宴。原PO氣炸，質疑弟妹娘家有錢，所以公婆忙著巴結，「我只是生個兒子而已，活該被看不起」，甚至揚言，「不把我當媳婦看，以後也別叫我做媳婦該做的事」。

網友傻眼，「妳兒子重要，公婆兒子也重要啊」、「妳就算了，老公也跟著不懂事？」、「兒子是儲君嗎？」、「小孩生日有比叔叔結婚還大嗎？小叔結婚兄嫂沒到場你們才是失禮吧？」、「小叔才心寒吧！人生重要的結婚儀式，哥哥嫂嫂都不出席，還在靠腰兒子周歲宴人沒到」、「不能錯開嗎？自己要挑戰重要性，輸了又哭哭」。

也有人勸正向思考，「弟弟結婚，哥哥一家沒人到場？表示家人間不是很在乎彼此啊！那就各過各的，放過彼此，不是挺開心？」、「認真說婚宴比周歲重要，而且紅包比公婆本人重要」、「不剛好有理由可以從這一刻起不用理那一家子，有什麼事都請他們找小叔一家」。

也有人提解方，「結婚後同場地抓周不就好，根本小事！、「就帶小孩去小叔婚宴上過生日就好」。

小叔 懷孕 生日

延伸閱讀

公婆要求3個孩子給生活費 老公1句話讓老婆氣炸：不知是善良還是笨

婚宴紅包驚見400元…她傻眼「超難看」 原因曝光網不挺：新郎才沒禮貌

媳婦整天被公婆要求「貸款」買家用 她曝：公公沒錢硬要全自費醫療

公婆愛吃軟飯！媳婦替兩老煮爛卻被嫌「虐待老公」 心酸：想孝順很難

相關新聞

相見恨晚？白月光學長離婚後告白「我等你」人妻好暈 網急勸：垃圾男快醒醒

有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她結婚20年，近年來跟老公的關係變得一言難盡，多次有離婚念頭，但顧及小孩一直忍著。在大學時期曾有一位「相見恨晚」的學長，最近離婚與她聯絡，表示「不想再錯過，會等她」，讓她嚇到不知該怎麼辦？貼文一出，引發網友熱議。

媳婦整天被公婆要求「貸款」買家用 她曝：公公沒錢硬要全自費醫療

媳婦與夫家的家庭問題，常常讓人難以處理。日前有位女網友表示，她公公好吃懶做，卻又在近期要開刀時，兩次都堅持要「全自費」，再把自費金額全部轉嫁到兒女、媳婦身上，讓她無奈問「這種狀況大家要如何處理？」

兒子周歲宴「撞期」小叔婚宴！婆家無人到場…媳暴怒：看不起人？

小孩子滿周歲「抓周」，對父母來說是充滿幸福期待的日子，但有位媽媽卻不開心，三個月前她就訂好抓周宴並告知親友，但近日小叔女友突懷孕，竟選同天辦婚宴，害她計畫大亂。

半世紀家庭結構變了 「核心家庭」不再是主流

以前父母與孩子組成的核心家庭是社會的根基，也是最廣泛的家庭結構，但現在不婚或不生是主流，也是全球趨勢。

一句好話

感嘆年年飛逝時，更要感謝年年平安無事。

【海天遊蹤】楊明／霞浦的虛擬實境

一出高鐵站，剛剛抵達霞浦的我們迎面就看見開往三沙的巴士即將發車，曾在網上看過三沙照片，來不及多思索，立馬上了車，巴士先駛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。