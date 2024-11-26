兒子周歲宴「撞期」小叔婚宴！婆家無人到場…媳暴怒：看不起人？

小孩子滿周歲「抓周」，對父母來說是充滿幸福期待的日子，但有位媽媽卻不開心，三個月前她就訂好抓周宴並告知親友，但近日小叔女友突懷孕，竟選同天辦婚宴，害她計畫大亂。

原PO在爆料公社抱怨，三個月前就訂好兒子「抓周宴」，但小叔女友突然懷孕，「看日子」後竟然選同天結婚。公婆建議孫子「抓周宴」改期，但餐廳表示「假日檔期全滿改不了」，原PO老公要求弟弟婚宴改期也遭拒絕。眼看兩場宴會撞期，公婆表示很重視長孫，保證「一人一場」或「趕場」處理。

「抓周宴」當天，預定三桌空了兩桌，公婆人沒現身只送上紅包，婆家親戚也沒人到場，且因為哥哥嫂嫂小叔都同公司，同事們也都去了小叔婚宴。原PO氣炸，質疑弟妹娘家有錢，所以公婆忙著巴結，「我只是生個兒子而已，活該被看不起」，甚至揚言，「不把我當媳婦看，以後也別叫我做媳婦該做的事」。

網友傻眼，「妳兒子重要，公婆兒子也重要啊」、「妳就算了，老公也跟著不懂事？」、「兒子是儲君嗎？」、「小孩生日有比叔叔結婚還大嗎？小叔結婚兄嫂沒到場你們才是失禮吧？」、「小叔才心寒吧！人生重要的結婚儀式，哥哥嫂嫂都不出席，還在靠腰兒子周歲宴人沒到」、「不能錯開嗎？自己要挑戰重要性，輸了又哭哭」。

也有人勸正向思考，「弟弟結婚，哥哥一家沒人到場？表示家人間不是很在乎彼此啊！那就各過各的，放過彼此，不是挺開心？」、「認真說婚宴比周歲重要，而且紅包比公婆本人重要」、「不剛好有理由可以從這一刻起不用理那一家子，有什麼事都請他們找小叔一家」。

也有人提解方，「結婚後同場地抓周不就好，根本小事！、「就帶小孩去小叔婚宴上過生日就好」。