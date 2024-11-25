親身體會才會懂？她愁男友不懂與異性保持距離 過來人搖頭：換一個

情侶之間安全感很重要，與其他異性保持適當距離，兩人的感情方能長久。一名女網友近日在Dcard抱怨，最近很煩惱男友不懂得跟異性拿捏距離。她強調自己自我約束力強，和異性保持距離得非常好，讓男友非常安心，然而對方卻做不到相同的程度。心理不平衡的她，詢問網友有沒有辦法讓男友也體會「被忽略感受的心情」，認為對方要親身體驗才會理解她的感受。

原PO表示自己因為道德意識高，跟異性都會保持距離避免麻煩，所以男友和她在一起非常安心也很有安全感，不用擔心她會離開或是跟異性亂來。問題是男友的異性朋友很多，又不懂給足安全感，原PO表示不介意男友跟異性聊天，但最起碼該給基本的安全感。

煩惱的她求助網友，照男友這樣的性格，該怎麼讓他知道自己希望兩人的安全感是互相的，原PO無奈表示想讓對方嚐嚐那種吃醋及沒安全感的滋味，「我想讓他知道被忽略感受的心情」。她補充一直有跟男友不斷溝通，不過溝通只是透過言語，沒辦法體會實際那種心情，她希望對方是真正體會過、感受過，然後知道應該怎麼做、停止或調整自己行為的人，她感嘆「男友換位思考和共情（同理心的意思）能力很差，每做一次就要講一次」。

貼文底下不少過來人直搖頭，「我覺得是妳找錯人了而已，這種不是做什麼可以改變的，就算改變也只是一下子」、「跟共情能力差沒什麼關係吧，給伴侶安全感，這不是最基本的事嗎？」、「安全感是自己給自己的，不是另一半給妳的」、「方向錯了吧，不是要讓他有危機感，而是換一個能讓彼此安心的人」、「感情很多事情是沒辦法用換的，給他太多安全感他反而不珍惜妳」。