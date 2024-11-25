「我沒同理心嗎？」他無法承擔房租被女友罵很糟糕 網：不用哄

對情侶而言，應體諒對方的付出，否則容易造成爭吵。一名男網友發文，稱他一直都幫女友付一半的房租，當雙方討論是否要合租時，他怕自己負擔不起先行拒絕，未料遭到女友指責，對此，他無奈詢問網友：「真的是我沒有同理心嗎？還是女友太敏感呢？」

一名男網友在Dcard發文，表示他目前房租6千、薪水6萬，女友房租9千、，薪水約3萬5，當女友當月要繳保險時，薪水無法負擔房租，他就會幫女友負擔一半的租金和6千元的餐費。

原PO透露，最近和女友討論是否要合租一間1萬6的房，原PO害怕到時候房租負擔不起，因此拒絕了此提議，未料女友卻認為他是「很糟糕的人」，儘管後來向她解釋，還是沒辦法哄好女友。

原PO表示，自此之後已經兩天沒聯絡了，因此詢問網友該如何哄女友，也想知道是否是自己真的沒同理心，還是女友太敏感呢？

此文一出，不少網友認為女友不知感恩、不用哄，「沒什麼好哄的，理財都不會」、「不用哄，現在租房都弄不好了，你們兩個以後一起買房你會更慘」、「你沒錯啊，建議給你女友現實感，著重在你的考量跟她自己分配生活費有問題的部分吧」。

也有不少人建議分手，「分手，這個不是另一半，是無底洞，賺得少無所謂，但金錢支配明顯有問題」、「勸你快分手，這種事只會越來越嚴重，她付不起責任，還怪你沒同理」、「不趕快趁機分手還哄什麼」。