終於懂媳婦痛苦！他住妻娘家一禮拜與岳母衝突 網：女婿已經好很多

妻子因為住在夫家而與婆婆發生爭執時有所聞，近日卻有網友發文，表示自己搬去妻子娘家住了一個多月，終於理解了女生住在夫家的痛苦。

原PO在PTT發文，表示自己與妻子結婚快6年，平時和岳父岳母互動也都很好，近日因為房子要裝潢所以搬去妻子娘家住一個多月，沒想到不到一個禮拜就與岳母爆發了衝突。

原PO表示，自從住到娘家，岳母就經常對他的事情進行「指導」和干預。由於原PO和老婆的工作都與採購相關，因此兩人會在家中討論問題。這時，即便岳母什麼都不懂，她也能在一邊插嘴，說「你們買東西要精打細算啊，年輕人很容易被騙，因為涉世未深…」，完全就是「在旁邊亂」。

兩人真正爆發衝突，是在原PO打電話與裝潢工班開會時，岳母還在一旁給意見，「你裝這個以後一定後悔的啦」、「你們真的很愛亂花錢，年輕人就是不懂節省」。原PO認為裝潢的錢全都是自己出的，沒用到岳母一毛錢，她不必在這裡多嘴，於是超兇地回答「我家要怎麼裝潢是關你什麼事啦」。

岳母對原PO敢回嗆感到不可置信，只好默默離開，兩人後來三天沒有講話，還是靠岳父打圓場才沒那麼尷尬。但此後兩人也幾乎沒有互動，「客廳總算有我就沒有她，有她就沒有我」。

原PO認為住在娘家是他這輩子最錯誤的決定之一，等到房子裝潢好他就火速搬離。原PO還表示，他終於懂為何有些老公會在婆媳矛盾中毫無作為，因為他的老婆就是那類無作為的人。她認為住在娘家就是有求於人，應該要忍受這些事。自此，原PO絕對支持各位媳婦不住夫家，「住一起就是吵架的開始」。

文章引來大量網友留言，表示理解原PO「沒事，我只要回家半天就要一直提醒自己修養了」、「其實自己跟自己父母住就知道啦，根本不用對調」、「不懂硬要講，糾正還有可能會生氣戰態度。瘋狂內耗心超累」。

還有網友表示媳婦要面臨的情況其實更慘，「其實女婿已經相對好很多了，媳婦還會被『期待』要擔起家裡照護長輩、煮飯、打掃等責任，是住在監牢的免費僕人」、「女婿已經好很多，媳婦還會被叫去做家事、照顧老人，比你的狀況再痛苦十倍」、「當女婿也不錯啦，不用煮飯也不用洗碗」。