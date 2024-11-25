新住民姐妹＝長照資源邊緣人？南洋台灣姐妹會提十大建言

台灣現有60萬名婚姻移民，在高齡人口衝擊下，新住民姐妹常成為家中主要照顧者，但她們對長照卻是「霧煞煞」成為長照資源的邊緣人。南洋台灣姐妹會、移民青年倡議陣線、移民/住人權修法聯盟今天提出十大建言，盼長照服務提供通譯等服務及完備新住民照服員權益。

南洋台灣姐妹會、移民青年倡議陣線、移民/住人權修法聯盟今天舉行「移民照顧者十大挑戰」記者會。南洋台灣姐妹會理事長洪滿枝說，新住民姐妹在台30、40年，從生活、文化適應，以及如何當個好太太、好媽媽，現在進入中老年階段，家人生病時，姐妹成為主要照顧者，而家人常有長照需求，但姐妹可能不清楚如何使用1966長照專線，或受限未取得身份證，無法申請、使用長照資源。

洪滿枝說，政府往往沒有考慮、重視新住民姐妹的基本長照資源權益，經半年調查，收集新住民姐妹十大問題，包括如何洗澡、餵食、移位，以及申請復康巴士、心理諮商、喘息服務等，以6國語言加中文製作成懶人包，提供1966、1957等專線，協助新住民姐妹尋找資源。

南洋台灣姐妹會秘書長陳雪慧說，姐妹會更提出七大建言書，包括應落實「長期照顧服務法」，長照服務提供不得因服務對象、性傾向、性別認同、婚姻、年齡、身心障礙、疾病、階級、種族、宗教信仰、國籍與居住地域有差別待遇的歧視行為；長照服務宣導應考量新住民語言及多元文化。

陳雪慧說，建言還包括長照服務應建置多語通譯系統，服務移民家庭；以及建置照顧服務員多語訓練、考照及支持系統，提升移民照顧工作者的權益；同時提升社福、醫護助人者和長照服務工作者的多元文化敏感度，及對移民照顧者處境的理解；並鼓勵民間發展移民照顧支持團體及文化照顧模式；最後應投注資源培力婚姻移民女性及其家庭，改善移民姊妹的不利處境。

台灣公民對話協會理事長葉靜倫說，衛福部長照網站提供許多資訊，但編排邏輯從行政本位出發，許多專有名詞 一般民眾無法了解，更何況是新住民姐妹，如「機構喘息」字眼，不同的新住民就有不同的解讀，衛福部等官方宣導未有效溝通，因跨文化宣導要翻譯的不只是文字。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，全國約86萬長照人口，目前高達成已涵蓋在長照系統，但南洋姐妹受限於文化及語言障礙「真的被遺落」，且在家庭內部有一個非常大的挑戰，她們來到台灣就是被期待成為一個照顧者，政府政策必須要多介入及協助。

政治大學社會工作研究所教授夏曉鵑說，目前法令政策以台灣土生土長的台灣人為主，造成新住民無法用到長照資源，製作懶人包是希望跨文化溝通，包括移民姊妹們與政府單位思考不同，應找到一個可以真正幫助他們的辦法。

今天到場聲援的跨黨派立委，包括民進黨立委羅美玲、國民黨立委張智倫及民眾黨立委麥玉珍。羅美玲說，日前她在立法院總質詢要求行政院長長卓榮泰，應肯定沒有身分證的新住民，在台生養子女、照顧公婆，工作負擔家計的貢獻，不應排除在長照服務之外。

新光人壽副總經理壽以祥說，新光支持姊妹會開發這套多語版本的照顧懶人包，希望新住民跨越語言文字的障礙，找到需要的服務，幫助自己，幫助家人。