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被特別對待？曖昧對象「護花舉動」她超暈 網看出這點是關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己和曖昧對象出去，對方的好幾個舉動讓她十分在意，好奇自己有沒有被「特別對待」。圖／ingimage
近日有網友發文，表示自己和曖昧對象出去，對方的好幾個舉動讓她十分在意，好奇自己有沒有被「特別對待」。圖／ingimage

情侶交往前的曖昧期，總是包含了各種試探和猜測。近日有網友發文，表示自己和曖昧對象出去，對方的好幾個舉動讓她十分在意，好奇自己有沒有被「特別對待」。

原PO在Dcard發文，分享了最近和曖昧對象出去時對方的一些舉動。她好奇對方是否是因為喜歡自己才這樣做的，還是因為知道女生喜歡被這樣對待。

原PO表示，兩人在外吃東西時，他吃到好吃的會馬上問自己要不要吃吃看，如果自己買到難喝的飲料，他也會主動提出交換，到後來兩人差不多算是共喝飲料了。還有一次，他看到自己在吃螃蟹料理時遇到困難，會主動幫忙剝螃蟹。

在外走路時，曖昧對象還會注意原PO是不是走在馬路的內側，如果在外側就會將她拉回內側。有一次兩人去了人很多的地方，因為原PO手臂受傷，對方擔心原PO被撞到，就將她拉到內側，並用手臂將她護在身邊。由於當時下雨，兩人共撐一把傘，所以原PO基本上是貼在曖昧對象身上。原PO還發現，撐傘時對方會把傘傾向自己這邊，而他有一邊肩膀幾乎露在外面。

此外，原PO表示曖昧對象很喜歡看著她笑。對方常在她吃東西時看著她傻笑，本以為是自己臉上有東西，沒想到對方解釋自己只是覺得原PO「吃東西的樣子很可愛」。

原PO想知道自己是不是想太多，害怕自己「暈船」，希望能有網友幫她解惑。

文章引來大量網友留言，感覺這些行為很基本，「應該對有些男生是基本？我男生朋友也會這樣做耶」、「感覺這些都很普通，對誰都能做，沒有屬於你這個人的獨特性」、「除了最後一點，其他也是感覺跟同性的好友出去也會做的舉動，不要太暈比較好」。

也有網友認為會看著原PO傻笑這點比較明顯，「我覺得這是關鍵，其他男生通常可以對很多人做」、「最後一點可能有點喜歡你吧」、「我跟現任男友還在曖昧時他也會這樣！」、「我男友曖昧期、交往後我吃東西也會一直看著我笑，他甚至還錄起來自己看」。

Dcard 女生 情侶 朋友

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