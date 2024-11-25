回家不洗澡只洗腳！她怨夫衛生習慣差到想離婚 網嘆：難改了

即使是夫妻，也應時刻注意自己的「衛生習慣」，避免造成另一半的困擾。一名女網友發文抱怨，結婚後她才發現老公的衛生習慣很差，晚上回來後不洗澡、只洗腳，讓她感到十分困擾，因此詢問網友：「還有什麼方法可以讓他乾淨一點？還是用離婚相逼？」

一名女網友在Dcard發文，表示她結婚後才發現老公「衛生習慣」很差，晚上他出門吃飯喝酒或逛街前雖然會洗澡，但3、4個小時回來後卻只洗頭，不僅頭髮、身體、臉都沒洗，也不會刷牙，讓她感到很難受。

原PO表示，她已經跟老公反映過了，表示回家不洗臉會長痘痘，至少用清水洗一下也好，但老公並不以為然，只是擺了個鬼臉就不理原PO了，老公的枕頭、床位又髒又黑，因此目前夫妻的棉被都是分開的，原PO也不准老公睡到她的枕頭，最後無奈求助網友有什麼解決方法。

此文一出，不少網友可以「分房睡」，「分房睡，直接說不跟油臭垢味嘴臭的人一起睡」、「分房吧，不然溝通看看」、「他不可能改的，可以分房或分床」、「分房睡、不要讓他碰你，看會不會覺悟」。

也有網友建議，如果不改應該離婚，「直接放生了，衛生習慣太糟的人，連一點點小事都不能自律，早點閃人能舒服些」、「如果真接受不了就離婚吧，因為成年人基本上習慣已定型不太會改變了」、「建議趁沒小孩趕快離婚，因為他是別人的小孩，妳教也不可能教得動了」。