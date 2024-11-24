快訊

美核武預定地遭入侵...不明無人機群連3天現蹤 傳F-15E急升空追逐

12強冠軍戰今晚登場！全台最豐盛應援場在這 雞排、星巴克、爆米花免費供應

聽新聞
0:00 / 0:00

穿同套內衣褲一週都不洗！他傻眼列女友超差衛生習慣 網驚：太誇張

聯合新聞網／ 綜合報導
女友一週穿同一套內衣褲，他崩潰質疑兩人不合適。 示意圖／ingimage
女友一週穿同一套內衣褲，他崩潰質疑兩人不合適。 示意圖／ingimage

外表光鮮亮麗的女友，衛生習慣很糟有救嗎？一名網友在Dcard上發布貼文求助，他透露近期和女友出國一週，對方卻只帶一套內衣褲，表示不會流汗所以沒關係，即使原PO提出幫忙洗或是幫忙買都被拒絕，兩人也因此鬧得不愉快。不僅如此，他補充女友的衛生習慣很髒亂，並抱怨交往前女方就已經知道自己有潔癖，為什麼不能體諒一下，並煩惱兩人適不適合走下去。

原PO指出「跟女友同居後真的會發現很多交往時不會發現的問題」，他回憶女友一直以來都是「香噴噴的漂亮女孩」，直到同居後才發現她其實很不修邊幅，例如「碗會放三天不洗」、「垃圾廚餘放一個禮拜都不丟」、「洗澡完排水孔的頭髮不撿」等等。原PO表示諸如此類的問題，快把身為「潔癖人」的他逼瘋。

文章曝光兩人近日冷戰的緣由，上個月他和女友去日本玩一個禮拜，發現女友的內衣褲只帶一套，對方只回覆日本乾冷不會流汗，完全沒必要增加行李重量。有潔癖的原PO想到要跟穿了六天同樣內衣褲的人躺在同一張床上，就崩潰的不能接受，建議女友每天洗一洗，睡前掛房間或是買無鋼圈內衣，他親自幫忙洗，但都被拒絕。

他無奈吐露，「我當下實在是有點生氣了」，日常生活已經夠遷就她的「隨意」，大、小家事也都是自己處理，要是女友本身可以打理好，他也不想像老媽子一直碎碎唸。原PO表示冷戰了快要一個月，最近不禁浮現「難道是我們不適合嗎」的想法，一邊覺得是不是自己太龜毛，一邊覺得為什麼女友不能多體諒，難過的說「這段感情好像走不下去了，又瘋狂回想起交往時甜蜜的場景」。

貼文曝光後，網友震驚回覆，「內衣可以忍，內褲不行」、「我不算潔癖人但愛乾淨，完全無法想像另一半不換內裡，衛生堪憂會是多麼可怕的事」、「每天穿同套內衣褲的人，我完全不想靠近」、「我也不算太潔癖，但這太誇張了」、「生活是一輩子，生活習慣差太多，愛只會被磨掉」。

分手 情侶

延伸閱讀

下場慘了！女友路邊怨沒收到包包 他竟轉身買「這」笑翻一票人

車比我重要？他怨女友要借「家庭車」跑業務 網搖頭：別被情勒

為何不想結婚？家庭經濟差距太大女友憂財產分割 網：只是不愛罷了

女友工作7年存款不到50萬 他怒喊「怎麼買房」：不改只能分手

相關新聞

妹婿借住還霸佔車庫嗆「先停先贏」 母竟力挺：要趕他先趕我走

鳩佔鵲巢？有網友的妹婿失業，因此妹妹、妹婿兩人借住他所買的房子，想不到對方竟擅自搶走他的車位，還嗆聲「先停先贏」，他怒不可遏要兩人離開，沒想到媽媽卻力挺妹婿，還說「要趕妹妹他們就先趕我走」，讓他難以理解。其他人建議，「既然媽媽要那麼不明理就一起走吧，自己辛苦拚出來的不該被這樣糟蹋，霸佔還理所當然」。

媳婦整天被公婆要求「貸款」買家用 她曝：公公沒錢硬要全自費醫療

媳婦與夫家的家庭問題，常常讓人難以處理。日前有位女網友表示，她公公好吃懶做，卻又在近期要開刀時，兩次都堅持要「全自費」，再把自費金額全部轉嫁到兒女、媳婦身上，讓她無奈問「這種狀況大家要如何處理？」

穿同套內衣褲一週都不洗！他傻眼列女友超差衛生習慣 網驚：太誇張

外表光鮮亮麗的女友衛生習慣很糟有救嗎？一名網友在Dcard上發布貼文求助，他透露近期和女友出國一週，對方卻只帶一套內衣褲，表示不會流汗所以沒關係，即使原PO提出幫忙洗或是幫忙買都被拒絕，兩人也因此鬧得不愉快。不僅如此，他補充女友的衛生習慣很髒亂，並抱怨交往前女方就已經知道自己有潔癖，為什麼不能體諒一下，並煩惱兩人適不適合走下去。

男友供吃住還幫還債…她嫌沒房沒車、性事不合想分手 網酸：吃相難看

一名女網友近日在Dcard發文抒發心情，發文抒發心情，表示想和愛情長跑五年的男友分手，原因是覺得對方非常媽寶，而且沒房沒車還低薪等等。原PO說男友早出社會，大學時幫她還了學貸並送機車，而自己目前在男方家工作，也與男方家人同住包三餐，這幾點則是她下不了分手決定的主因。

人妻結婚1年三嬸嬸狂催生 她氣炸飆罵：我的子宮不用妳管

親友之間催婚催生是非常沒有禮貌與邊界感的行為，非常容易引發對方的反感。一名人妻抱怨，她每次回家探視阿嬤時，都會遇到三嬸嬸，而三嬸嬸永遠都會問她「懷孕了沒？」、「有了嗎？」等催生的話題，讓她氣得直呼「我自己的子宮還要妳來管？」

老公保單受益人全是大姑 人妻回想「一句話」超毛

保單受益人通常是最親近的對象，近日有人妻發現老公有多張保單受益人都是大姑，她突然回想起過去大姑曾說過「妳憑什麼管我弟喝酒？我都不敢管我老公，妳憑什麼管我弟？」讓她不免質疑大姑恐怕是為了保險金，而對自己弟弟的身體健康不聞不問。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。