穿同套內衣褲一週都不洗！他傻眼列女友超差衛生習慣 網驚：太誇張

外表光鮮亮麗的女友，衛生習慣很糟有救嗎？一名網友在Dcard上發布貼文求助，他透露近期和女友出國一週，對方卻只帶一套內衣褲，表示不會流汗所以沒關係，即使原PO提出幫忙洗或是幫忙買都被拒絕，兩人也因此鬧得不愉快。不僅如此，他補充女友的衛生習慣很髒亂，並抱怨交往前女方就已經知道自己有潔癖，為什麼不能體諒一下，並煩惱兩人適不適合走下去。

原PO指出「跟女友同居後真的會發現很多交往時不會發現的問題」，他回憶女友一直以來都是「香噴噴的漂亮女孩」，直到同居後才發現她其實很不修邊幅，例如「碗會放三天不洗」、「垃圾廚餘放一個禮拜都不丟」、「洗澡完排水孔的頭髮不撿」等等。原PO表示諸如此類的問題，快把身為「潔癖人」的他逼瘋。

文章曝光兩人近日冷戰的緣由，上個月他和女友去日本玩一個禮拜，發現女友的內衣褲只帶一套，對方只回覆日本乾冷不會流汗，完全沒必要增加行李重量。有潔癖的原PO想到要跟穿了六天同樣內衣褲的人躺在同一張床上，就崩潰的不能接受，建議女友每天洗一洗，睡前掛房間或是買無鋼圈內衣，他親自幫忙洗，但都被拒絕。

他無奈吐露，「我當下實在是有點生氣了」，日常生活已經夠遷就她的「隨意」，大、小家事也都是自己處理，要是女友本身可以打理好，他也不想像老媽子一直碎碎唸。原PO表示冷戰了快要一個月，最近不禁浮現「難道是我們不適合嗎」的想法，一邊覺得是不是自己太龜毛，一邊覺得為什麼女友不能多體諒，難過的說「這段感情好像走不下去了，又瘋狂回想起交往時甜蜜的場景」。

貼文曝光後，網友震驚回覆，「內衣可以忍，內褲不行」、「我不算潔癖人但愛乾淨，完全無法想像另一半不換內裡，衛生堪憂會是多麼可怕的事」、「每天穿同套內衣褲的人，我完全不想靠近」、「我也不算太潔癖，但這太誇張了」、「生活是一輩子，生活習慣差太多，愛只會被磨掉」。