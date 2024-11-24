男友供吃住還幫還債…她嫌沒房沒車、性事不合想分手 網酸：吃相難看

一名女網友近日在Dcard發文抒發心情，表示想和愛情長跑五年的男友分手，原因是覺得對方非常媽寶，而且沒房沒車還低薪等等。原PO說男友早出社會，大學時幫她還了學貸並送機車，而自己目前在男方家工作，也與男方家人同住包三餐，這幾點則是她下不了分手決定的主因。

原PO說自己和男友交往五年半左右，已論及婚嫁，但對方非常媽寶、爸寶，性事方面也不和，她無奈表示，「我真的不想這樣一輩子守寡」。此外，男友沒車沒房，薪水也不高，只有三萬五上下，所以婚後得要住男方家裡。

原PO補充，自己是台北人，當初是因為男友要求才搬去高雄同居，五年來都沒有和爸媽一起生活過，如今開始想家了，她深感自己只是個外人，不希望未來生活得很拘束、綁手綁腳。對於這一切，她抱怨「男友老是說著不會怎樣，但其實他根本什麼都不懂」。

雖然想分手，但諸多無法改變的問題讓她卻步。原PO擔憂要還幾十萬學貸給男友，因為當初大學學貸是男友幫忙繳清的，她強調這點其實忍痛還是能還對方。主要是因為目前住在男友家，與對方父母與兄妹同住，如果打算搬走怕被阻攔，也怕共同物品拿不走。另外，自己在男方家工作，所以要提離職的話也會很尷尬，而且雙方家長都見過面，感情也穩定多年。她提到早、晚餐都吃男友的，午餐則是公司出。男友還送過她一台八萬的機車，她嘆道「如果照原價還男友，那加上學貸真的吃不消」。

貼文曝光，網友紛紛回覆抨擊，「那妳當初就不要拿人家錢，要分手就要把這些分期還給他們吧，不然落人口舌」、「有本事就把該還的錢都還人家」、「妳男友一路上花了這麼多錢，然後被妳形容成這樣喔，我看了都替他感到不值欸」、「幫妳還學貸、餐費，還送機車，結果嫌棄他沒房沒車、薪水低」、「吃相有夠難看，吃完沒利用價值就甩頭走人」。