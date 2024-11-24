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人妻結婚1年三嬸嬸狂催生 她氣炸飆罵：我的子宮不用妳管

聯合新聞網／ 綜合報導
人妻因為遭三嬸嬸催生感到生氣，照片為情境示意圖。圖／Ingimage
人妻因為遭三嬸嬸催生感到生氣，照片為情境示意圖。圖／Ingimage

親友之間催婚催生是非常沒有禮貌與邊界感【邊界感】邊界感/界限感通常指的是一個人能夠清楚、健康地理解和維持自己與他人之間的界線、界限，以及在這些界限內如何保護自己的需求、情感和價值觀。 這種能力有助於建立良好的人際關係，確保個人的需求得到尊重，同時也能夠尊重他人的需求。的行為，非常容易引起對方的反感。一名人妻抱怨，她每次回家探視阿嬤時，都會遇到三嬸嬸，而三嬸嬸永遠都會問她「懷孕了沒？」、「有了嗎？」等催生的話題，讓她氣得直呼「我自己的子宮還要妳來管？」

一名女網友在論壇Dcard發文表示，她去（2023）年與外籍男友結婚，兩人定居國外，每月都會回台探視阿嬤，剛好每次回家時都會遇到三嬸嬸，而三嬸嬸特別喜歡向她催生，她也回答「我跟我老公有自己的計劃」，三嬸嬸也不聽，還會介紹中醫，要她備孕。

原PO表示，她氣得向阿嬤抱怨「我自己的子宮要她來管喔！生了是她要養是不是？笑死人，我老公家沒有皇位跟百億家產要繼承啦！我老公跟我婆婆都沒逼我了，她憑什麼？要生她自己也可以再生啊，是沒子宮喔」。

該網友表示，她10月回台灣又遇到三嬸嬸，當她吃鹽水雞時，三嬸嬸突然來一句「有了嗎？」，她氣到瞬間臭臉加上翻白眼，阿嬤立刻緩頰說，「孩子好好的在吃東西，妳不要講這些好嗎？」三嬸嬸竟說，「都嫁那麼久了都沒懷孕，不催行嗎？」三叔叔幫原PO反嗆嬸嬸，「她就在吃東西，妳說這個要幹嘛？懷孕是妳這樣逼出來的嗎？她長大了她都有自己的規劃，就不能先享受自己的人生嗎？妳急什麼？」，三嬸嬸才終於閉嘴。

原PO表示，「事後離開阿嬤家，我整個對三嬸的白目催生行為感到厭惡，雖然之前她也對我做過白目的事，但逼生小孩這件事，在不尊重及對方沒有意願的情況下，瘋狂單方面催生，還不是三等親之內的人，真的可以等同於十惡不赦之惡行」。

其他人留言，「下次再白目就回她：妳這麼愛生怎麼不再懷一個，如果不行的話就閉嘴」、「我是覺得要兇就直接兇啦，對著阿嬤生氣又沒用，阿嬤也很無辜被迫接收妳的壞脾氣，自己在那裡生悶氣對方也不痛不癢啊」、「妳不嗆爆她，她就會一直煩妳」。

有類似經驗的網友說，「真的超討厭催生！我之前空包彈小產休息半個月後多囊手術，開始備孕才不到一個月，我公公就在飯桌上說。隔壁的誰誰誰又有了呢，妳要加油啊！多吃點加油！加油！我當下臉色直接黑到跟陰間使者差不多，跟我老公上樓後，直接開門開始飆罵他，這麼愛生是要生三小？加什麼油」。

Dcard 婆婆 子宮 懷孕 阿嬤

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