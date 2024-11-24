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妹婿借住還霸佔車庫嗆「先停先贏」 母竟力挺：要趕他先趕我走

聯合新聞網／ 綜合報導
網友的妹婿借住還霸佔他的車位。示意圖／Ingimage
網友的妹婿借住還霸佔他的車位。示意圖／Ingimage

鳩佔鵲巢？有網友的妹婿失業，因此妹妹、妹婿兩人借住他所買的房子，想不到對方竟擅自搶走他的車位，還嗆聲「先停先贏」，他怒不可遏要兩人離開，沒想到媽媽卻力挺妹婿，還說「要趕妹妹他們就先趕我走」，讓他難以理解。其他人建議，「既然媽媽要那麼不明理就一起走吧，自己辛苦拚出來的不該被這樣糟蹋，霸佔還理所當然」。

一名網友爆料公社發文表示，妹妹與妹婿借住在自己買的房子裡，同住者還有他的媽媽。近日下班發現他的車位被妹婿佔走，要求妹婿移車，妹婿竟說「先停先贏」，還要原PO自己去路邊找車位。

該網友表示，「房子我買的，我接我媽來照顧，妹妹、妹婿跑來借住，仗著我媽疼他們就要把我壓落底，一口氣吞不下去要他們夫妻滾，我媽卻擋在前面說要趕妹妹就先趕她，搞到好像我很不孝一樣」。他補充說明，「我媽單親養我跟妹長大，從小就是租房子，這間是我長大賺錢買的，妹妹因為妹婿沒工作才跑來借住，我沒答應是媽答應的」。

其他人留言，「我會連媽媽都趕出去」、「不得再讓（妹妹、妹婿）住下去，會更大條的事」、「這倆夫妻臉皮真厚」、「房子誰買的就誰決定啊」、「連媽媽一起趕走啊」、「如果對方不尊重，也不需要對對方客氣，禮尚往來」、「請媽媽一起打包」、「反客為主就直接趕出去」、「現在不狠下心，到最後就算再狠心也都是吃虧了」、「東西都丟出去，這麼愛車庫，那就睡車庫啊」、「一起趕出去，不孝就不孝了，以免連自己買的房子都被強迫過戶」。

失業 妹妹 爆料公社 租房子

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