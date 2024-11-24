老公保單受益人全是大姑 人妻回想「一句話」超毛

保單受益人通常是最親近的對象，近日有人妻發現老公有多張保單受益人都是大姑，她突然回想起過去大姑曾說過，「妳憑什麼管我弟喝酒？我都不敢管我老公，妳憑什麼管我弟？」讓她不免質疑大姑恐怕是為了保險金，而對自己弟弟的身體健康不聞不問。

一名女網友在爆料公社發文表示，近日發現老公有多張保單受益人都是大姑，她回想起過去大姑曾說過，「妳憑什麼管我弟喝酒？」她則解釋，「姐，他髖關節已經喝到走路會痛了」，大姑又說「我都不敢管我老公，妳憑什麼管我弟？還有，妳憑什麼拿我弟的房子，妳快離婚，哪裡來就哪裡去，回妳原本地方去，要拿我弟的房子就跟我走法院」。

原PO表示，「直到今天，我才知道為什麼不能管他喝酒，好恐怖的姐弟情，難怪大毒菇求神拜佛，做人工受孕都無子嗣，人的心腸一定要存善念」。

其他人留言，「看了內文，那位大姑好可怕」、「妳要小心虎姑婆」、「夫妻不同心，趁著年輕提早處理」、「離婚啊！妳的保險受益人是誰？還是妳沒保保險」、「保險人可以改，妳老公願意改嗎？妳也可以給買保險，受益人寫自己？」、「說句話，他們是血親關係，妳只是婚姻關係而已」、「婚前合理，婚後可以改吧，不過還是要看保費是誰繳的」、「重點是要保人、繳保費的是誰」、「要看保費是誰繳的？被保人是否同意，通常媳婦在夫家會被欺負，大多數是兒子被看不起」。