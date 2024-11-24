快訊

睡機場不再痛苦 全球10大對轉機、誤點乘客最友善機場一次看

12強賽／中華隊臨時換先發投手 日本快腿：他們真的很想贏

12強棒球賽／今晚中日大戰 全民沸騰各地直播應援時間、地點看過來！

聽新聞
0:00 / 0:00

男同事死纏爛打喊「要當一隻沒尊嚴的狗」 她崩潰求救：甩都甩不掉

聯合新聞網／ 綜合報導
同事熱烈追求，超黏行徑讓女網友反感求救。 示意圖／ingimage
同事熱烈追求，超黏行徑讓女網友反感求救。 示意圖／ingimage

職場上遇到不喜歡的人追求該怎麼處裡？一名女網友在Dcard上發布貼文求助，表示有一位男同事對她似乎有意思，不僅買飯、聚會時黏在她身邊，就連下班時間也常常私訊。原PO說自己對男方沒有興趣，而週遭的同事對兩人關係認知出現誤會也讓她非常反感。

原PO在貼文表示，自己有一個在工作上偶爾需要合作的異性同事，最近發現對方來找她說話的次數愈來愈頻繁，除了她出去買飯時會跟著，同事聚餐也都要坐她旁邊，就連下班後回家也經常私訊聊非公事上的事。原PO表示已經沒回男方訊息好幾次，由於她和其他同事的關係好，常常會一起吃飯，偶爾會聽到一些關於他們兩人的八卦，讓她感到非常困擾。

原PO補充自己有一次刻意疏遠對方一段時間，對方卻跑來和她說，「以前就算朋友忽視我也不在意，就算要當一隻沒尊嚴的狗也會繼續和他維持感情」，傻眼無助的她上網向網友求救，「想請問我該怎麼做比較好？」，直呼對方的行為真的太明顯，想和其他同事聊聊又怕會節外生枝。

貼文曝光後網友紛紛回覆，「要講開啊，妳不講大家真的以為你們互相有好感，反而起哄要你們在一起」、「沒救，他會說出這種話就是逼人跟他斷絕往來」、「減少溝通、反應冷淡、不開啟新話題、不過度附和」、「如果公司沒好對象，就直說有男友了，其他人也不會追求妳」、「單方面的好感通常就是職場性騷擾，何不打個專線送他走呢」。

同事 性騷擾 職場

延伸閱讀

男友進來一半卡住…她求救「愛愛過程好煎熬」 網友熱心給建議

男友嫌醫院難睡拒陪床！她獨自拿點滴買飯心碎：是我要求太高？

車頭幾乎全毀…彰化八卦山路小貨車衝下坡 兩人右腿骨折受困

好好先生人設崩壞！摩鐵員工曝最夯「偷情時段」 爆出網紅嫖妓八卦

相關新聞

老公保單受益人全是大姑 人妻回想「一句話」超毛

保單受益人通常是最親近的對象，近日有人妻發現老公有多張保單受益人都是大姑，她突然回想起過去大姑曾說過「妳憑什麼管我弟喝酒？我都不敢管我老公，妳憑什麼管我弟？」讓她不免質疑大姑恐怕是為了保險金，而對自己弟弟的身體健康不聞不問。

男同事死纏爛打喊「要當一隻沒尊嚴的狗」 她崩潰求救：甩都甩不掉

在職場上遇到不喜歡的人追求該怎麼處裡，一名網友在Dcard上發布貼文求助，表示工作的一位同事似乎對她展開熱烈追求，不僅買飯、聚會時要在她身邊，就連下班時間也常常私訊，除了對男方沒有興趣外她表示週遭的同事也對兩人關係認知出現誤會讓她非常困擾。

媳婦整天被公婆要求「貸款」買家用 她曝：公公沒錢硬要全自費醫療

媳婦與夫家的家庭問題，常常讓人難以處理。日前有位女網友表示，她公公好吃懶做，卻又在近期要開刀時，兩次都堅持要「全自費」，再把自費金額全部轉嫁到兒女、媳婦身上，讓她無奈問「這種狀況大家要如何處理？」

情侶同居8大導火線公開！這些事先談好超重要

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「情侶同居導火線」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的8大情侶同居吵架原因。

【繽紛講座】那些畫裡的人都有病：醫師的跨時空看診

主持人：吳妮民

情書簡訊

分手後還夢見妳，是緣未盡，還是情未了?

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。