男同事死纏爛打喊「要當一隻沒尊嚴的狗」 她崩潰求救：甩都甩不掉

在職場上遇到不喜歡的人追求該怎麼處裡？一名女網友在Dcard上發布貼文求助，表示有一位男同事對她似乎有意思，不僅買飯、聚會時黏在她身邊，就連下班時間也常常私訊。原PO說自己對男方沒有興趣，而週遭的同事對兩人關係認知出現誤會也讓她非常反感。

原PO在貼文表示，自己有一個在工作上偶爾需要合作的異性同事，最近發現對方來找她說話的次數愈來愈頻繁，除了她出去買飯時會跟著，同事聚餐也都要坐她旁邊，就連下班後回家也經常私訊聊非公事上的事。原PO表示已經沒回男方訊息好幾次，由於她和其他同事的關係好，常常會一起吃飯，偶爾會聽到一些關於他們兩人的八卦，讓她感到非常困擾。

原PO補充自己有一次刻意疏遠對方一段時間，對方卻跑來和她說，「以前就算朋友忽視我也不在意，就算要當一隻沒尊嚴的狗也會繼續和他維持感情」，傻眼無助的她上網向網友求救，「想請問我該怎麼做比較好？」，直呼對方的行為真的太明顯，想和其他同事聊聊又怕會節外生枝。

貼文曝光後網友紛紛回覆，「要講開啊，妳不講大家真的以為你們互相有好感，反而起哄要你們在一起」、「沒救，他會說出這種話就是逼人跟他斷絕往來」、「減少溝通、反應冷淡、不開啟新話題、不過度附和」、「如果公司沒好對象，就直說有男友了，其他人也不會追求妳」、「單方面的好感通常就是職場性騷擾，何不打個專線送他走呢」。