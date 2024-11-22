孩子總是挑食不吃好困擾！ 母親分享「自我鼓勵」的正向育兒妙招

嬰幼兒挑食不吃，是許多新手媽媽容易面臨的問題，有母親分享自己在安排餐點時使用的妙招，號稱是種「自我鼓勵」的育兒方式，讓不少網友紛紛贊同：「非常正向的思考！」

一名母親在Threads上發文，分享自己在烹煮料理時，把毛豆切成小塊加進女兒的湯麵裡，號稱是「自我鼓勵」的育兒方式：若全部被挑出來，等於訓練到手指的肌肉；若女兒選擇吃光毛豆，便是成功讓她嘗試新食材，無論結果如何都很棒。

內容曝光後不少網友紛紛贊同，「超棒！不管怎樣都很好，而且她居然可以用筷子挑出來！」、「這樣的思考方式超棒！我多學著點」、「我要學習妳的轉念！」、「非常正向的思考」。

也有人幽默表示，若女兒看著碗裡大聲說我不要，等於訓練語言能力及情緒表達；打翻的話，請她幫忙一起收拾整理，學習後果承擔，「同時也成功讓她學會表達自己不滿情緒XD」。

有母親則提供原PO讓兒子成功愛上毛豆的「絕招」，「你們家喜歡好餓的毛毛蟲（繪本）嗎？喜歡的話試試看用毛豆在蒸蛋上拼毛毛蟲，我兒子超級買單，臉用紅蘿蔔、表情可以用海苔，我兒子愛到不准其他人吃他的毛毛蟲。」