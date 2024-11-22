車比我重要？他怨女友要借「家庭車」跑業務 網搖頭：別被情勒

如果女友的工作需要用到車，應該把家裡的「家庭車」借給她開嗎？一名男網友發文，稱自己的女友因為要跑業務的關係，需要用到車，於是向他借車，但這輛車是「家庭用車」，並不想借給女友，於是請教網友該如何拒絕。

一名男網友在PTT發文，表示女友最近想做一份需要用到汽車的業務工作，但她家裡只有一輛車，並且她的母親工作時也需要開車，又因為經濟因素不考慮買車，於是向原PO借車，但原PO並不想借，因為這輛新車是跟母親剛買兩年的「家庭用車」，是為了休假出外縣市玩，或者載家裡長輩的車。

原PO表示，他明確跟女友說這輛車的用途，而且這是原PO的第一輛新車，他並不想讓這台車變成業務工作車，最後就拒絕了。未料女友無法理解此說法，認為男友覺得「車比她重要」，所以才不借的，即使原PO解釋她不想讓新車跑業務，女友也無法接受。

原PO透露，因為女友媽媽也在那間公司工作，想讓女兒進去上班，因此直接打電話勸原PO借車，並覺得只是一輛車而已，認為原PO「很自私」。對此，他請教網友如何解決此情況。

此文一出，不少網友認為女友臉皮太厚，建議分手，「分手吧，這樣早晚都會分的」、「以後就是房貸全擔家用全出，快逃」、「分手比較快，不然會賠更多沉沒成本」、「這樣把別人財產當作自己的想要支配、不能理解你惜物的心情、索求不成功就以愛之名情緒勒索的家庭，你真的要好好想一想未來」、「問就是分手，借別人東西還理直氣壯」。

也有網友提出折衷的建議，「叫她自己買一台二手的」、「叫她自己買二手，生財工具自己負責任」、「講好只借半年，讓她存錢買車，或是幫忙找合適租賃車」、「一般的二手車，差不多10-20萬，幫她出個5萬」。