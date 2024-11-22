怎麼幫他？「和平分手」男友走不出來 過來人：必須快準狠

分手後需要擔心對方的心情嗎？一名女網友發文，她跟交往6年的男友「和平分手」，對方卻哭著說他無法接受、放不下，讓她十分擔心，因此詢問網友：「這種狀況我應該以什麼心態面對？我如何幫助他呢？」

一名女網友在Dcard發文，表示最近剛跟交往6年的男友分手，由於是「和平分手」，彼此都有好好說再見、也都祝福對方，原本以為是最好的結局，沒想到過幾天後男友開始哭著說他「無法接受」、放不下，原PO認為感情都結束了，彼此都該放下，但對方的狀態讓她十分擔心。

原PO表示，她很清楚如果她還是時不時安慰對方、陪伴他，只會讓對方更依賴她，更無法分開，所以決定狠下心來完全不理會對方，但是他看起來更加崩潰。原PO也坦言「心理很不好過」，因此詢問網友們如何怎麼面對此狀況，該不該幫助他呢？

此文一出，不少過來人表示還是必須狠下心來，「能有多狠就多狠，分開一定很難過，重點是讓難過的時間縮短」、「其實分手要快準狠，這樣才能讓對方痛苦更少一些，感情這個東西很複雜，但長痛不如短痛」、「不要有任何希望，之後就直接斷聯，不要管他」、「要狠，不然會覺得還有希望」。

不過也有網友建議，可以用更溫和的方法，「如果像上面大家說的狠心斷，這樣我會更難過，覺得可以再好好的跟他聊聊好好的跟他說，然後之後當一般朋友」、「跟他說說清楚不會復合了，但可以當普通朋友，時間久一點還是可以的」。