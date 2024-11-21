90%薪水顧全家2人開銷 他抱怨快被榨乾了！ 網勸：及時止損

婚前所有事情就像套用粉紅泡泡的濾鏡般美好，但婚後卻被柴米油鹽醬醋茶等日常瑣事壓垮？一名網友抱怨自己「快被榨乾」，原PO表示90%家庭開銷都由自己負擔，但老婆卻不願意分擔，讓他成為名符其實的月光族。

一名網友在Dcard貼文抱怨自己「快被榨乾了」，他說自己的月薪3萬5，老婆的月薪3萬元，家中90%開銷，例如：水、電費、一起出去玩的旅／住費、車貸費、還有突發狀況的費用（生病），都是他出的。而他自己每月也有孝親費，手機費、汽車油費和保險費等，這些林林總總固定的花費也都是從他薪水中支出，造成他根本存不到錢，成為名符其實的月光族。

原PO曾經跟老婆討論過，希望對方可以幫忙分擔一些開銷，但她回說她沒有錢。他接著問她一個月3萬多元的薪水都跑去哪裡，她居然回說「沒錢就是沒錢，我覺得你很小氣耶」。原PO抱怨，雖然他對錢沒有很計較，但有時候真的受不了另一半對分攤家用的態度，所以想請問大家，遇到同樣狀況會怎麼做？

網友們看完充滿抱怨的貼文後，紛紛留言勸說原PO離婚，「離婚啦，兄弟」、「沒小孩離婚啦，一個人月薪3萬5夠活了」、「離婚，如果是沒錢遲早都會離，越晚虧越多」、「有聽過個詞叫沈默成本嗎？趁早認賠殺出，及時止損吧」。有人回歸薪資的現實問題，「我如果這薪資，老實說真的不敢結婚」、「交往就該確認的事情，你偏偏要結婚後才開始在意」。

不過也有網友認為原PO很敢，「月薪3萬5能撐起一個家庭，真的很猛！」、「我覺得你好厲害，3萬5可以用在這麼多地方，你自己伙食費夠嗎」。有人分享自己同事的痛苦經歷，「我有一個同事就是這樣，結婚7年，全部花費都男生出，都沒得存錢，女生存了好幾百萬，最後偷吃離婚了，搞到最後男方什麼都不剩，自己斟酌吧」、「薪水那麼少還可以結婚，服了」。

從解決現況角度思考的網友則建議他，減少娛樂花費或是增加收入，「這種薪水不要養車，太勉強了」、「不想離婚就是想辦法增加收入」。

儘管同仇敵愾的網友不少，但也有疼老婆的人這麼說，「我今年28歲，月薪5萬4，我老婆4萬3，每月有房貸25000、有車、有一子快3歲。每月薪水交給老婆處理，我沒吃早餐，中午吃公司餐20元（從薪水扣完），晚餐100元內解決。一個星期油錢大約200元，假日吃2餐，一個禮拜大概花費1100元左右，我老婆不也照樣說沒錢？ 既然結婚男人就巴結一點，愛她疼她，錢不夠上進點、努力點」。