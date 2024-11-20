他好奇「長輩圖」要怎麼回？ 網笑稱：說手機壞了看不到

許多長輩會精心製作「長輩圖」，內容包含親切的問候與優美的圖片，寄發給平輩或後輩來關心他們的生活。不過日前有位網友抱怨，長輩發了「早安圖」，如果不回，見面會被問「為什麼沒有回」，讓他無奈表示「到底要怎麼應付這種長輩啊？」

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，長輩發早安圖給他，如果不回應，見面時還會被問「為什麼沒有回」，而且長輩們還會解讀他回覆早安圖的文字，所以「回覆的長輩圖」也不能亂發，讓原PO苦惱發問「到底要怎麼應付這種長輩啊？」

對此，許多網友曝解方，「這張寫著『晚上好！方便出來灣家（吵架）嗎？』的梗圖給你用」、「不讀是最好的方法」、「準備一張長輩圖，每天都用這張回覆」、「直接說手機壞了看不到」、「隨便回貼圖就好」、「回文字的早安或晚安就好」、「把早安圖發回去不就得了？」、「幹嘛回？我都直接無視，有夠煩！每天在那邊早安、晚安」。

但也有網友認真回覆，「我都去找很漂亮的長輩圖回應」、「如果我沒有時間找新的圖，會往上找久遠的圖傳回去，長輩們只是想要有人理，不在乎你發什麼」、「我全都回『平安喜樂』」、「碰到面無法逃避硬要問好，這是沒辦法的事，但如果傳長輩圖還硬要別人回，就是長輩不懂事了」。

《聯合新聞網》今年也有報導，其實傳長輩圖有益健康，美國最新研究發現，老年人容易感到孤獨，所以「傳長輩圖」可以增進人際互動，緩解憂慮問題。