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30歲男友為買「絕版公仔」竟辦貸款 她崩潰：未來有想過我？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨，男友迷上遊戲跟動漫，甚至為了買絕版公仔，請特休去辦貸款。示意圖/ingimage
一名女網友抱怨，男友迷上遊戲跟動漫，甚至為了買絕版公仔，請特休去辦貸款。示意圖/ingimage

一名27歲的女網友抱怨，她與男友交往六年，近期男友迷上遊戲跟動漫，出了新的商品就要買，同時也迷上盲盒，甚至為了買絕版公仔，請特休去辦貸款，讓她傻眼「到底有沒有考慮過我們的未來？」。

該名女網友在Dcard抱怨，大三時與男友交往，對方大她三歲，當時已是社會人士，曾考慮要結婚，她本身是台中人，但與男友交往後就一直在台北租屋。

原po指出，今年8月多，男友開始對遊戲跟動漫很感興趣，通常他們的收支都是很明確的分攤原則，但男友開始買了很多公仔、遊戲機周邊商品等，買到家裡放不下，又換了一間比較大的房子，男友表示多的租金他會付。

男友甚至把其中一間房打造成電競房，原po坦言不會阻止對方花錢在自己的興趣上，但眼看對方越花越多，什麼東西出了就要買，還迷上盲盒，甚至有次他請特休假，她以為對方是要去辦事情或想休息，結果是要去貸款。男友說，因為他花太多錢，又想買一隻絕版公仔，加上要繳房租，手上必須要多弄一點錢。

原po聽完氣炸，「我不管他的花錢方式，但是花到自己要去貸款？我們生活上幾乎都是AA，除了房租他自願多掏一點以外，我實在不懂他為何可以花成這樣？我直接問他有沒有考慮過我們的未來？」，而男友只是不停閃避話題，表示每次都吵這個有必要嗎？讓原po感嘆，「兩人的未來很重要，為什麼不談」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「先不管他未來藍圖有沒有妳了，30歲還會為了消費而去貸款的人，這有必要談嗎？」、「他不是沒有把你放在未來裡，他是沒有在想未來」、「好可怕的用錢方式，趕快逃比較好啊」、「分手搬回家吧，為了享受去貸款」。

男友

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