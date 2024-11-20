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老公半夜在廚房形跡可疑！人妻憂「偷吃」 真相竟是這影集太有魔力

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己的老公最近總是半夜在廚房裡偷偷摸摸的，讓她十分不安。圖／ingimage
近日有網友發文，表示自己的老公最近總是半夜在廚房裡偷偷摸摸的，讓她十分不安。圖／ingimage

當你發現另一半形跡可疑時，會選擇直接質問還是靜靜觀察？近日有網友發文，表示自己的老公最近總是半夜在廚房裡偷偷摸摸的，讓她十分不安

原PO在Dcard發文，最近老公半夜都會偷偷起床，起初是因為自己起來上廁所，發現老公不在床上，原本以為是公司有事找他，結果卻是在廚房偷偷摸摸的，不知道在幹嘛，讓她很不安。

做早餐時，原PO發現廚房的東西有被動過，本以為是老公偷吃宵夜，但這似乎沒有必要背著她。由於老公有開油煙機，廚房又被他清理的很乾淨，因此無法判斷老公做了什麼。

原PO表示自己本想當面問老公，但他這幾天都要加班，好不容易到了周末，他又說公司有事，好像有點刻意在迴避自己。此外，她還發現老公翻出了家裡很久沒用的好市多大袋子，拿出門不知道要裝什麼。

原PO感覺有鬼，因此她留訊息問老公，但對方都在打哈哈或是轉移話題。即使想要偷看，由於兩人作息不同，有時候還沒等到老公行動原PO就睡著了。

老公的行為讓原PO「心情好亂」，她表示現在自己很沒有安全感，在考慮要不要偷偷裝個攝影機，還是和老公當面對質。

文章引來大量網友留言，不少人擔心老公出軌了，「如果真的是躲廚房跟小三聊天，可以把老公休了」、「確定老公沒有出門嗎？『廚房偷吃』跟『出門偷吃』的嚴重程度是完全不同的耶」、「刻意迴避就一定有問題了吧」。

也有網友建議原PO直接問清楚，「不要預設立場，直接問！都結婚了沒那麼難吧」、「擔心就直接問了，搞不好根本沒什麼妳自己想太多」、「我也覺得直接問清楚，這樣不安消耗下去不太好」。

最後原PO選擇了與老公當面對質。老公一臉尷尬地坦白，自己是想練習煮出一桌好菜，因為看了黑白大廚後想要給原PO驚喜。但沒想到自己不僅把菜燒焦，還把鍋子弄壞，好市多的袋子就是要把鍋子「毀屍滅跡」所以才翻出來用的。因為不想被原PO罵所以偷偷摸摸，差點把驚喜變成驚嚇。

Dcard 不安 出軌 廚房 老公 驚喜 黑白大廚

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