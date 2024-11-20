為何不想結婚？家庭經濟差距太大女友憂財產分割 網：只是不愛罷了

情侶在思考是否要「結婚」時，家庭經濟往往也是重要的因素之一。一名男網友發文，表示和女友交往多年，有結婚的想法，但女友卻因為「家庭經濟」差距過大，擔心離婚後財產會被分割而堅持不結婚，讓他不禁感嘆：「我是想要結婚的人，但似乎我愛的人不這樣想」。

一名男網友在Dcard發文，表示自己26歲時和女友在一起，現在已經超過30歲了。原PO本身是高考公務員，女友收入和他差不多，而且是在大企業也很穩定，彼此的感情很好，很少吵架、興趣也相同，總是有聊不完的話題。他一直以為會結婚，直到近日參加朋友婚禮，聊到對結婚的規劃，女友才很嚴肅的告訴原PO「不想結婚」。

女友解釋不想結婚的原因是雙方家庭經濟差距太大，她雖然收入不高，但家裡很有錢，被動收入就超過了雙方的薪水，如果感情失和，離婚時財產會被分割，她爸媽都無法接受，如果原PO堅持要結婚，只能以分手收場。

原PO坦言，他覺得「很不公平」，但女友只表示她改變以前的想法後就直接坦白了，讓原PO自己想清楚，他不禁嘆訴：「我是想要結婚的人，但似乎我愛的人不這樣想」。

此文一出，不少網友認為經濟差距只是女友「不愛」的藉口，「辦財產分別制就好，家裡有錢不至於連這點都想不到，很明顯這只是不想結婚的藉口」、「她只是不喜歡你了，準備分手」、「她只是不想和你結婚，財產可以簽婚前協議書，根本不是問題」。

也有網友建議原PO放手，找到更適合自己的，「如果她就是純粹不想結婚，那建議你放手，換一個嚮往結婚的女友就好了，不要用你很愛誰來綁架自己」、「若你的生涯規劃少了結婚會後悔會遺憾，建議你放手，不要等到4x歲了，還在原地踏步」。