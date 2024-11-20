快訊

北分署長謝宜容霸凌案延燒 勞長何佩珊：記兩大過並停職

美國警告「恐有重大空襲 」！緊急關閉駐烏克蘭大使館

LINE免費貼圖7款來了！這款終身免費、日常用語「累癱」社畜必用

為何不想結婚？家庭經濟差距太大女友憂財產分割 網：只是不愛罷了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友的女友因「家庭經濟」差距過大，而堅持不結婚。示意圖／ingimage
一名男網友的女友因「家庭經濟」差距過大，而堅持不結婚。示意圖／ingimage

情侶在思考是否要「結婚」時，家庭經濟往往也是重要的因素之一。一名男網友發文，表示和女友交往多年，有結婚的想法，但女友卻因為「家庭經濟」差距過大，擔心離婚後財產會被分割而堅持不結婚，讓他不禁感嘆：「我是想要結婚的人，但似乎我愛的人不這樣想」。

一名男網友在Dcard發文，表示自己26歲時和女友在一起，現在已經超過30歲了。原PO本身是高考公務員，女友收入和他差不多，而且是在大企業也很穩定，彼此的感情很好，很少吵架、興趣也相同，總是有聊不完的話題。他一直以為會結婚，直到近日參加朋友婚禮，聊到對結婚的規劃，女友才很嚴肅的告訴原PO「不想結婚」。

女友解釋不想結婚的原因是雙方家庭經濟差距太大，她雖然收入不高，但家裡很有錢，被動收入就超過了雙方的薪水，如果感情失和，離婚時財產會被分割，她爸媽都無法接受，如果原PO堅持要結婚，只能以分手收場。

原PO坦言，他覺得「很不公平」，但女友只表示她改變以前的想法後就直接坦白了，讓原PO自己想清楚，他不禁嘆訴：「我是想要結婚的人，但似乎我愛的人不這樣想」。

此文一出，不少網友認為經濟差距只是女友「不愛」的藉口，「辦財產分別制就好，家裡有錢不至於連這點都想不到，很明顯這只是不想結婚的藉口」、「她只是不喜歡你了，準備分手」、「她只是不想和你結婚，財產可以簽婚前協議書，根本不是問題」。

也有網友建議原PO放手，找到更適合自己的，「如果她就是純粹不想結婚，那建議你放手，換一個嚮往結婚的女友就好了，不要用你很愛誰來綁架自己」、「若你的生涯規劃少了結婚會後悔會遺憾，建議你放手，不要等到4x歲了，還在原地踏步」。

兩性關係 結婚

延伸閱讀

砸重金只為挽回前男友！妹子送iPhone還隆乳：朋友都覺得我瘋了

媳婦整天被公婆要求「貸款」買家用 她曝：公公沒錢硬要全自費醫療

她跟男友家人出國「像保母」被使喚挨罵 網勸分：根本佔便宜

女友工作7年存款不到50萬 他怒喊「怎麼買房」：不改只能分手

相關新聞

老公半夜在廚房形跡可疑！人妻憂「偷吃」 真相竟是這影集太有魔力

當你發現另一半形跡可疑時，會選擇直接質問還是靜靜觀察？近日有網友發文，表示自己的老公最近總是半夜在廚房裡偷偷摸摸的，讓她十分不安。

媳婦整天被公婆要求「貸款」買家用 她曝：公公沒錢硬要全自費醫療

媳婦與夫家的家庭問題，常常讓人難以處理。日前有位女網友表示，她公公好吃懶做，卻又在近期要開刀時，兩次都堅持要「全自費」，再把自費金額全部轉嫁到兒女、媳婦身上，讓她無奈問「這種狀況大家要如何處理？」

為何不想結婚？家庭經濟差距太大女友憂財產分割 網：只是不愛罷了

情侶在思考是否要「結婚」時，家庭經濟往往也是重要的因素之一。一名男網友發文，表示和女友交往多年，有結婚的想法，但女友卻因為「家庭經濟」差距過大，擔心離婚後財產會被分割，而堅持不結婚，讓他不禁感嘆：「我是想要結婚的人，但似乎我愛的人不這樣想」。

媽媽索每月8千...他不捨公司妹子籌孝親費兼差 網籲：討價還價

在給父母「孝親費」前，應先衡量自身的財務狀況。一名網友發文詢問，他公司裡的一位妹妹畢業才1年，薪水3萬，家裡媽媽就跟她要1個月8千的孝親費...

女友工作7年存款不到50萬 他怒喊「怎麼買房」：不改只能分手

男女交往中，要體諒對方的不足之處，才能讓感情更加穩固。一名男網友發文抱怨，他的女友工作7年存款卻不到50萬，也沒想要買房，打算結婚後住在男友家，讓他忍不住直言：「為什麼總想著靠別人？真的不是一個可以走下去的對象」。

【自說自畫】陳瑋柔／東京駕駛人

日前和朋友聊到在日本開車的事，想起許多好玩的經驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。