媽媽索每月8千...他不捨公司妹子籌孝親費兼差 網籲：討價還價

在給父母「孝親費」前，應先衡量自身的財務狀況。一名網友發文詢問，他公司裡的一位妹妹畢業才1年，薪水3萬，家裡媽媽就跟她要1個月8千的孝親費，為了籌錢，妹妹還要去多打1份工，因此發文請教網友有什麼好建議。

一名網友在PTT發文，表示公司的一位妹妹才剛畢業1年多，薪水就3萬而已，扣掉勞健保可能還不到，但她媽媽卻每個月跟她要「8千」的孝親費，並且跟妹妹說：「養那麼大剛好而已」。

原PO表示，同事妹妹為了籌錢，假日還要去多打一份工，才有辦法應付她平時跟朋友的社交，媽媽卻跟她說下班就回家，假日不要亂跑就不會花錢了，但原PO卻質疑這樣不就沒有「生活」了嗎？同事妹妹非常苦惱此事，原PO也幫不上忙，因此想詢問網友的意見。

此文一出，不少網友勸要跟父母溝通，還是要先養好自己更重要，「孝親費我是建議跟父母討價還價，先顧好自己再說」、「薪水還會成長的話，就先跟家裡拗給少一點」、「吃住家裡給8千完全合理。搬出去只 會付更多，如果是租房子在外直接表明很窮給少一點就好」。

也有網友分享給「孝親費」的經驗，「22歲出社會開始，每月10K，持續至今，把它想成繳房租的概念。剛出社會領不到30K時候真的很硬」、「我給了10年，現在我爸開始回給我了，我不僅要給孝親費還要給房租，頭期款也是我自己出」、「一出社會就每月12K到15K左右，即使那時北漂36K房租就8500，還是得省吃儉用省得被情緒勒索」、「我工作第一年每個月給2萬，當時薪水不到3萬」。