快訊

艋舺青山祭登場 星國神秘組織、重量級「象姐」也相挺

駐沙外館也傳霸凌 徐巧芯：高層逼員工墊款、找陪喝酒

專訪／國中就有奧運夢！林郁婷還原奪金喜悅 秀舞技大跳〈APT.〉

聽新聞
0:00 / 0:00

女友工作7年存款不到50萬 他怒喊「怎麼買房」：不改只能分手

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友對於女友工作7年存款卻不到50萬無法接受。示意圖／ingimage
一名男網友對於女友工作7年存款卻不到50萬無法接受。示意圖／ingimage

男女交往中，要體諒對方的不足之處，才能讓感情更加穩固。一名男網友發文，他的女友工作7年存款卻不到50萬，也沒想要買房，打算結婚後住在男友家，讓他忍不住抱怨：「為什麼總想著靠別人？真的不是一個可以走下去的對象。」

一名男網友在Dcard發文，表示女友的工作是會計，年收入60萬左右，目前住親戚家，一個月給4、5千當租金，兩人交往一年多，當他問女友目前資產有多少時，女友回答只有「40幾萬」，讓原PO非常驚訝，質疑女友29歲工作7年，存款竟然不到50萬。

原PO隨後詢問，這種存款肯定買不起房，如果結婚後買不起房子要住哪呢？未料女友表示可以住在他家的房子，原PO聽到當場傻眼，因為那間是一間30年公寓，且是長輩留下來的，未來跟家人有分房問題。面對女友的態度，他忍不住直言：「為什麼總想著靠別人？如果女友不悔改似乎只能分手了。」

此文一出，不少網友勸原PO應要體諒女友，不要太計較，「可是會計一開始薪水很少，如果想結婚可以一起討論共同目標，雙方想一起前進比較重要」、「你們只是在交往，她的錢要怎麼用，金錢觀什麼的你應該沒資格指手劃腳」、「不是對男生苛刻，是你太愛計較了」、「女生賺的是自己零用錢跟家庭開銷沒關係吧，跟女生計較這個會給人很沒出息的感覺」。

也有不少網友勸分手，「支持你分手，條件是給有能力的人開的」、「我覺得蠻值得分手的啊，金錢觀、財產觀不同，結婚會很麻煩的」、「沒什麼好吵的，就各自去找可以接受的對象」、「金錢觀不一致就要趁早斷，尤其是理所當然把你家資產當成是自己的人」。

兩性關係 女友 存錢

延伸閱讀

她跟男友家人出國「像保母」被使喚挨罵 網勸分：根本佔便宜

見不得媳婦休息？她怨公公愛「找碴」 過來人：真的很有壓力

砸重金只為挽回前男友！妹子送iPhone還隆乳：朋友都覺得我瘋了

男友嫌醫院難睡拒陪床！她獨自拿點滴買飯心碎：是我要求太高？

相關新聞

媽媽索每月8千...他不捨公司妹子籌孝親費兼差 網籲：討價還價

在給父母「孝親費」前，應先衡量自身的財務狀況。一名網友發文詢問，他公司裡的一位妹妹畢業才1年，薪水3萬，家裡媽媽就跟她要1個月8千的孝親費...

媳婦整天被公婆要求「貸款」買家用 她曝：公公沒錢硬要全自費醫療

媳婦與夫家的家庭問題，常常讓人難以處理。日前有位女網友表示，她公公好吃懶做，卻又在近期要開刀時，兩次都堅持要「全自費」，再把自費金額全部轉嫁到兒女、媳婦身上，讓她無奈問「這種狀況大家要如何處理？」

女友工作7年存款不到50萬 他怒喊「怎麼買房」：不改只能分手

男女交往中，要體諒對方的不足之處，才能讓感情更加穩固。一名男網友發文抱怨，他的女友工作7年存款卻不到50萬，也沒想要買房，打算結婚後住在男友家，讓他忍不住直言：「為什麼總想著靠別人？真的不是一個可以走下去的對象」。

【自說自畫】陳瑋柔／東京駕駛人

日前和朋友聊到在日本開車的事，想起許多好玩的經驗。

金玉涼言

很多父母誤把教訓當教育；很多子女誤把交薪當孝親。

【親子互動】情琳／記憶增強寶典

九月開學前，沒有暴風雨的狂亂，只有循序漸進的步伐，孩子拿著自己的手寫清單按圖索驥收拾書包。物品是老師在第一次返校日時口頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。