女友工作7年存款不到50萬 他怒喊「怎麼買房」：不改只能分手

男女交往中，要體諒對方的不足之處，才能讓感情更加穩固。一名男網友發文，他的女友工作7年存款卻不到50萬，也沒想要買房，打算結婚後住在男友家，讓他忍不住抱怨：「為什麼總想著靠別人？真的不是一個可以走下去的對象。」

一名男網友在Dcard發文，表示女友的工作是會計，年收入60萬左右，目前住親戚家，一個月給4、5千當租金，兩人交往一年多，當他問女友目前資產有多少時，女友回答只有「40幾萬」，讓原PO非常驚訝，質疑女友29歲工作7年，存款竟然不到50萬。

原PO隨後詢問，這種存款肯定買不起房，如果結婚後買不起房子要住哪呢？未料女友表示可以住在他家的房子，原PO聽到當場傻眼，因為那間是一間30年公寓，且是長輩留下來的，未來跟家人有分房問題。面對女友的態度，他忍不住直言：「為什麼總想著靠別人？如果女友不悔改似乎只能分手了。」

此文一出，不少網友勸原PO應要體諒女友，不要太計較，「可是會計一開始薪水很少，如果想結婚可以一起討論共同目標，雙方想一起前進比較重要」、「你們只是在交往，她的錢要怎麼用，金錢觀什麼的你應該沒資格指手劃腳」、「不是對男生苛刻，是你太愛計較了」、「女生賺的是自己零用錢跟家庭開銷沒關係吧，跟女生計較這個會給人很沒出息的感覺」。

也有不少網友勸分手，「支持你分手，條件是給有能力的人開的」、「我覺得蠻值得分手的啊，金錢觀、財產觀不同，結婚會很麻煩的」、「沒什麼好吵的，就各自去找可以接受的對象」、「金錢觀不一致就要趁早斷，尤其是理所當然把你家資產當成是自己的人」。