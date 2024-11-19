他好奇女生傳「沒修過的照片」代表什麼？兩派網友掀論戰

妳發出去的照片會修圖嗎？一名男網友分享，近期在交友軟體認識一個女生，交換IG後發現對方傳給他的照片，通常都不會特別精修，讓他相當好奇「這代表什麼意思？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在Dcard以「女生傳的照片沒修飾過代表什麼？」為題，指出近期在交友軟體認識一個女生，聊了一陣子後有交換IG，但發現對方傳來的照片都不會特別精修，反而IG上的照片明顯就是有修過，讓他相當好奇「是自己是被當兄弟？已經不是可以進一步發展的對象了嗎？」

貼文一出後，不少網友直言「我覺得是只有日常的這一面會讓你看到，你是特別的，至少我自己會對我男友這樣做」、「給你看毫無修飾、現在式的照片，就是要讓你知道真正的她，網路上就是放形象的」、「代表你是她最即時想分享的人，我對男友都這樣欸」。

不過，也有部分網友指出「我覺得沒有特別修的話，還把你當普通朋友耶，我對很熟的異性也都這樣，就是拍完就直接傳」、「嗯，就普通朋友」。