人妻崩潰…顧小孩忙上班還得應付婆婆聚餐 網揪一重點批：公婆很自私

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聯合新聞網／ 綜合報導
她抱怨事業家庭兩頭燒還得應付超愛聚餐的婆家。示意圖／ingimage
她抱怨事業家庭兩頭燒還得應付超愛聚餐的婆家。示意圖／ingimage

兒女各自成家長輩難免感到捨不得，會以聚餐為由邀請全家聚一聚，順便維繫之間的感情，雖然不是壞事，但太常聚餐聚餐也會把人壓得喘不過氣。一名女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」抱怨，婆家三天兩頭就要求聚餐，既耗時又花錢，她忍不住大喊「詢問是禮貌，參加非義務」。

原PO在文章中提問「請問婆家聚餐大家都是如何分攤費用」，她盤點不愛跟婆家外出聚餐的原因，包含最現實的費用問題，她表示婆家是先生和兄弟2人均分，一次都要好幾千，物價高漲加上大家庭人多，實在是一筆不小的開銷。其次是選擇餐廳總要配合長輩喜好，而且每次聚餐曠日費時幾乎都要耗掉一整天，陪笑更是逃不掉的環節，不想參加還不行。

原PO抱怨不論是父、母親節，或是兩個兒子生日、四個孫子生日，只要婆婆想要聚餐或是親戚來訪、年底跨年等日子統統都躲不掉。

此外，原PO先生周一到周五因為工作不住家裡，原PO自己要上班和接送小孩，舉凡小孩上下補習班到瑣碎家事與煮飯統統包辦之外，她還要面對婆家頻繁的聚餐，苦嘆壓力非常大。

貼文曝光後網友紛紛留言「真心想聚的人不能自己聚嗎？非得拖一群人，搞得放個假還要很累」、「一年要吃那麼多次飯，很可怕」、「太多了，多到誇張了，逢年過節就算了，生日很沒必要」，還有眼尖的網友發現，公婆慶祝的節日唯獨就漏掉原PO的「妳公婆很自私，怎沒有媳婦生日也聚」。

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