暗戀者送iPhone 16當生日禮！她考慮換男友 網調侃：要等法拉利

有一名女網友在論壇Dcard上以「異性朋友送了男友送不起的禮物」為題發文，她表示，一直很想換手機，也有跟男友提過好多次，但男友都沒反應，結果上周收到一名男性友人送她iPhone 16當生日禮物，令她心動，考慮是不是該換男友？貼文一出，引發網友熱議。

原PO透露，她想換手機很久了，曾多次告訴男友都沒反應，沒想到上星期在她生日當天，竟然收到一名男性友人送給她一支iPhone 16當生日禮物。原PO詢問對方為何送這麼貴重的禮物，對方直接表白長久以來一直暗戀著她不敢讓她發現，知道她一直很想要換手機就買給她，不過也同時表示「準備放棄對她的情感，離開她」。

原PO感嘆，反觀男友當天什麼禮物都沒有送，只帶她去吃飯，而且是吃他想吃，而不是去她想吃的那家餐廳，雖然早知男友個性木訥，但這次她真的澈底失望，讓她心生分手的念頭，想跟那位男性友人在一起。

貼文曝光後，引來網友熱議，多數人認為「你可能不愛『男友』」、「一般人在有男友的情況下，會接受異性朋友送得貴重禮物嗎？」、「一台iPhone 16換得心儀對象，感覺男生有在仔細觀察你的狀態，時機抓得很準，不然就是你有在外面抱怨被對方知道了」、「這個男的根本是告白不是告別，很會包裝」。

此外，也有不少網友調侃原PO，指出「手機是有多貴，自己都買不起就不要用」、「一個哀鳳怎麼夠？你應該要等可以送你法拉利的那個Mr. right」、「所以只要送你iPhone，你就跟誰都可以交往」、「你不愛任何一個人，只愛他們對你的付出」。

還有網友質疑原PO，表示「你有送過跟iPhone一樣貴的禮物給男友嗎？」、「如果是我，手機不會拿，但會跟男友分手」、「假如沒有iPhone 16的出現，你會放大對男友的失望嗎？讓你連溝通都不願意，直接想投入別人懷裡」。