男友嫌醫院難睡拒陪床！她獨自拿點滴買飯心碎：是我要求太高？
開刀住院希望男友陪床卻被拒絕，還能走下去嗎？一名女網友在Dcard上發文抒發心情，她表示之前自己需要動小手術，開刀前一天就先住院，當晚男友卻以「醫院的床難睡」為由離開令她非常失望，後來她再問男友，萬一之後她又需要住院而且行動困難沒人陪床怎麼辦？沒想到男友竟然回答「可以按鈴叫護士幫忙」或是「請看護照顧」，冷漠又敷衍的回覆令她非常心寒，「我不確定是我要求太高，還是是我太介意？我不太能接受這樣的回答」。
原PO表示已與男友交往多年，男友30歲小她4歲，因為跟自己的家人相隔甚遠，目前與男友單獨同住。她表示曾經因動小手術住院兩天，男友卻說醫院難睡自己會不舒服，所以先回家，她當下不太高興的說希望男友陪她，男友卻無動於衷的說：「我明天一早就來了，總比我晚上睡得不舒服早上精神不好隔天陪著好吧。」更慘的是當晚半夜恰逢生理期，半夜巡床的護士來看點滴，提醒她要買紙內褲，因為手術不能穿一般內褲，而她卻沒有人可以請託，感到非常無助。
隔天男友雖有陪她到手術完成約一小時左右，但當晚仍需住院，就算知道她傷口會疼而且走路也不方便，男友仍堅持不陪床，讓原PO自己拿著點滴在醫院樓下買飯。她曾問男友，「萬一以後住院情況是我上廁所或是行走有困難，晚上沒人陪床我該怎麼辦？」男友竟回答可以按鈴叫護士幫忙，或大不了請看護照顧。沒有溫度的回答讓與男友論及婚嫁的原PO卻步，雖然還沒結婚，但男方曾表示想要小孩，如果真的生小孩導致她不能下床，或出車禍住院，而男方不陪床該怎麼辦？
貼文發布以後網友紛紛搖頭苦勸「這樣不是很好嗎，剛好看清分手」、「伴侶不就是互相扶持用的，如果是我會很心寒」、「那妳以後生完小孩要住院好幾天怎麼辦？這種的建議放生」、「不陪床我可以接受，但關心一定不能少」、「他只是藉口不想來吧，這種不分，難道要留著過年嗎」、「不是，他至少要幫妳買晚餐吧，還要自己下樓買飯也太慘」。
不過也有人表示理解男友的做法，「我覺得男友沒必要陪床，因為講難聽點又還沒結婚、也不是生小孩，他也有自己的事要做」、「沒必要陪床，真的不行可以請看護。當然心情上會有點不爽，但只能說陪床是加分項目不是必須」。
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