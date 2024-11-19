砸重金只為挽回前男友！妹子送iPhone還隆乳：朋友都覺得我瘋了

情侶分手後總要花一段時間才能走出來，也有人會因為放不下嘗試挽回，即使如此，行動的同時應該保有理智和尊嚴。一名女網友在Dcard上發文分享自己近況，因為放不下前男友，她又是訂機票又是買禮物的示好，甚至為了投其所好砸十幾萬去隆乳，即使對方仍然無動於衷，她近期還是打算去泰國參拜四面佛只為完成心願。

原PO表示自己和前男友從大一就在一起，畢業後開始遠距戀愛，因為工作、距離、家庭種種原因，兩人不斷爭吵，最終分手。然而分手後的她覺得整個世界都崩塌，食不下嚥也難以入眠，直呼「覺得自己難過到快死掉了」。為了挽回感情，她先是買了兩張日本機票，想和前男友來趟小旅行修復感情，卻被男友拒絕。接著她又買了iPhone、手錶、限量球鞋等等對方喜歡的東西希望他回心轉意。更誇張的是，為了投其所好，怕痛的她砸重金隆乳，仍得不到對方回頭。

她表示身邊的朋友都覺得她瘋了，因為從沒看過她對一個人這麼執著，就算閨密安慰她不要急，但看著對方社群不時出現新的女生，就讓她焦慮害怕錯過。即便如此，因為剛好下個月有假可以用，她又聽說泰國的四面佛很靈，所以買了機票想再試最後一次，也順便散散心，她表示希望這一次能成功，得到大家的祝福。

貼文曝光網友紛紛苦勸原PO醒醒，「妳已經瘋了，妳都不愛自己誰會愛妳」、「如果愛一個人愛得那麼沒尊嚴，那麼對方就是不值得愛的人」、「妳現在要做的是學習如何愛自己，一個不愛自己的人別奢望別人會愛妳」、「妳如果把這些錢花在自己身上國內外旅遊、購物、按摩、參加興趣聚會，去做好多好多事早就走出來了」、「多愛妳自己一點好嗎…他不愛就是真的不愛了」。