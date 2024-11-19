被哥哥笑「女兒賊」卻偷她菜刀…妹氣炸喊告 網揭兄長心態

東西被不告而取，即使是家人也很難忍！有已婚女性抱怨長期以來，自己只要拿點娘家淘汰的物品，就被哥哥嘲諷「女兒賊」，然而近日她回娘家時，卻被哥哥偷偷拿走私人物品，氣得她大罵「年收入已經200（萬）以上的人，行為跟乞丐一樣」。

原PO在Dcard上以「小偷家人」為題發文抱怨，稱近日回娘家時去量販店買了些伴手禮，同時拿點數換了一把菜刀，準備汰換掉家裡那把，沒想到一回家就被眼尖的哥哥發現，直呼「我老婆一直說她想要換」。當下原PO就警覺地將東西分成兩袋，一袋給娘家，一袋放她準備帶回家的東西和那把菜刀。

隔天起床後才發現哥哥私自打開她的袋子，取走菜刀且帶老婆回家了，同時還向媽媽謊稱「菜刀是幫大嫂換的」。她又驚又怒欲哭無淚，搞不懂他明明是年收入200萬以上的人，行為卻如同乞丐，傳訊質問也吊兒郎當地回「就當孝敬你嫂嫂」、「反正你們平常一直拿家裡東西，我才一次而已」。

原PO更加不滿，家中淘汰的東西是哥哥不要，她才帶回家裡，卻總是以此罵她「女兒賊」，她也指出，集點換來的菜刀是小事，如果嫂嫂來要她不會不給，令她生氣的是哥哥的偷竊行為，並表示不再忍讓，直接回嗆「把錢匯給我，不然一定告你」、「我不怕把事情弄得很難看」。

行逕讓網友看傻，紛紛批評「人不要臉天下無敵是真的，怎麼可以有人這麼厚臉皮啊」、「三小女兒賊？拿爸媽的東西干他什麼屁事，他是偷妹妹東西欸，真正的賊」、「他直接認定你的東西＝家裡的東西，超不要臉的，根本偷換概念」、「偷東西已經很糟，孝敬嫂嫂的論點更扯」、「會嘲諷你女兒賊還想從你那撈點東西回來，其實他已經把家裡的資源當成他的了，估計又是父母有給他重男輕女的觀念，對他而言你拿家裡的拿爸媽的＝拿到他的」。

有人則認為應該讓嫂嫂本人知道這件事，「我覺得必須讓嫂嫂知道東西是哥哥未經同意偷拿的」、「直接打給嫂嫂跟她說呢？因為很大機率是你哥跟他老婆瞎掰是你要換給她的，可以和嫂嫂說如果她想要沒關係，但要讓她知道事實不是那個被告說的那樣」。