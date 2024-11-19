她餐後一舉動被未來婆婆碎念「有婚姻恐懼症了」 網見真相驚呼：好噁

兩性交往常因生活習慣的不同，難免會發生爭吵。有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨，她表示，她只是把昨天午、晚跟今天中午碗盤放在床底下，但男友媽卻一直碎唸她，讓她有婚姻恐懼症。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「噁心欸！」

原PO透露，她只是把昨天午餐、晚餐跟今天午餐後的碗盤暫時放在床底下，而且也都有用衛生紙先擦過，但是男友的媽媽看到後一直不停地碎唸，好像她很不愛乾淨的樣子，以前她的婆婆這樣、前男友媽媽也這樣，現任男友媽又這樣，讓她忍不住想大喊「為什麼都要這樣找我麻煩？」她在貼文的最後，還用Hashtag的方式寫道「#讓我真的有婚姻恐懼症」。

貼文曝光後，隨即引來眾人抨擊，紛紛譴責原PO「到底為什麼要放床下」、「不髒、不噁心嗎？念你才是正常的吧，不念才奇怪」、「你是『胎哥症』吧」、「好噁喔！這樣放，跟腳尾飯有什麼差別」、「都願意花時間用衛生紙擦了，為什麼不乾脆洗一洗」。

有不少網友提醒原PO，指出「大家都碎念你，就是你有問題阿」、「你的床底下是洗碗機嗎？」、「是在餵狗喔？」、「大家都念的時候，你有考慮過也許是你自己的問題嗎？」、「這我也無法接受，這是什麼邋遢習慣」。

還有網友不客氣地直接吐嘈她「放床下很沒禮貌，正常不都是吃完馬上洗嗎？」、「這麼多人講你一樣的問題，那表示你問題很大啊，這跟婚姻沒有關係，是個人衛生很差，東西吃完處理掉才不會惹來蟑螂、螞蟻，基本上我不會在房間吃東西，下班沒洗好澡也不會進房間」、「你才讓人有恐懼症」。