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小孩讓她沒得休息！媽媽對小學女兒咆哮「給我滾」 網安慰：好好溝通

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媽媽因為太累，又被女兒打擾休息時間，忍不住咆哮「妳給我滾」，許多網友安慰並給予建議。圖片來源／ingimage
一名媽媽因為太累，又被女兒打擾休息時間，忍不住咆哮「妳給我滾」，許多網友安慰並給予建議。圖片來源／ingimage

照顧孩子常常讓家長崩潰！日前一名媽媽在網路上曝心聲，「剛剛我好累，設定鬧鐘讓自己休息30分鐘，然後再起來忙家裡大小事，結果女兒又一如既往地拿著一張牌來找我玩，我炸毛了，對女兒咆哮『妳給我滾』」，她坦言「我不知道該如何讓孩子知道，我也是需要休息的」。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她剛剛很累，設定鬧鐘讓自己休息30分鐘，然後再起床忙家裡大小事，預計要忙到晚上睡覺前，因此她一碰到沙發就馬上睡著。

結果，就讀小學五年級的女兒又跟往常一樣，才過13分鐘就拿著牌來找她玩，原PO也跟往常一樣「馬上醒來就睡不著」。聽到女兒要她陪玩牌，終於忍不住對女兒咆哮「妳給我滾」，事後她坦言「我也不知道該如何讓孩子知道，我也是需要休息的，請尊重我短短的休息時間，我也不想要一次比一次罵更難聽的話了」。

她吐苦水，「30年來我就被母親、工作、小孩訓練成淺眠、警覺性。我高中被我媽媽訓練，可以還沒清醒就跳起來拿電話，隔天如果有事情，我半夜3點多就會每個小時醒來看鬧鐘，怕自己睡過頭，結果就是深眠時間短，永遠睡不飽，後遺症都要進醫院」。

文章曝光後，許多網友安慰，「老公不能幫妳管孩子嗎？」、「跟孩子聊聊，您需要寶貴的30分充電，加油！」、「我每天都被小孩這樣吵，而且我還三個小孩，但我能怎樣？只能告訴自己活該，自己選擇的」、「孩子已經小五了，不是五歲，應該可以告訴她『媽媽這個時間需要休息！』，她肯定是聽得懂的」、「妳可以事先跟孩子說明妳很累想好好休息，如果不能好好休息會生病累倒，請她們在某段時間內不要來打擾妳」。

也有人認為，「用吼的恐怕孩子會留下陰影了」、「女兒起來可能不知道要做什麼，相信妳平常對她疼愛有加，所以她才會拿著牌來找妳」、「妳這樣說小孩無法體會，也會傷到她，等心情平靜時跟她說妳很忙需要休息」。

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