見不得媳婦休息？她怨公公愛「找碴」 過來人：真的很有壓力

媳婦與公婆的相處中，因生活習慣的不同，難免會發生爭執。一名女網友發文抱怨，公婆「見不得」她休息，只要假日睡醒，公公就會故意餵孫子吃東西，並刻意用刺耳的話語指責她，讓女網友感到很煩躁，忍不住發文抱怨：「故意找媳婦麻煩的心態很討厭」。

一名女網友在Dcard發文，表示公婆見不得她休息、滑手機和睡覺，彷彿看了很「礙眼」似的。原PO表示，只要假日睡起來，公公就會藉機削蘋果泥給孫子吃，還故意在她面前餵一口，然後說：「來，要不要吃，叫媽媽餵餵」，讓原PO聽了感到很「刺耳」。

原PO表示，她已經講了好幾次，自己會用給小孩吃，也會自己顧孩子，但每次餵完蘋果後，公公看到她又會說：「桌上有某某東西，弄給小孩吃啊」，讓原PO感到十分煩躁。雖然公公表面上看來都是為了孩子好，幫忙照顧孫子，但實際上是只要看到她有空，就借孫名義，找一堆麻煩事給她，「故意找媳婦麻煩」的心態讓原PO很厭煩。

此文一出，不少過來人表示公公的行為真的很有壓力，「很能理解妳的感受，這種情況在家庭中確實是會讓人感到不適和壓力的，我記得以前有個朋友也遇到類似的情況」、「我婆婆也會這樣，故意問我兒子要不要吃什麼水果」、「我公公是很愛找麻煩的傳統長輩，我也是直接硬起來吵，當然能躲盡量躲，不能躲就只好不做回應」。

也有網友勸原PO如果條件允許，應該搬出去，「有本事就搬出去，沒本事就繼續現在的生活」、「要住在一起就不要抱怨，自己選的，有錢自己搬出去」、「搬出去，選我正解」。