公婆要求3個孩子給生活費 老公1句話讓老婆氣炸：不知是善良還是笨

說話若不經思考，很容易會產生誤會。日前有位妻子抱怨「公婆要求大姑、大伯跟老公共給5萬元生活費，但是大伯、大姑只要各付1萬，老公卻要給3萬」，她生氣公婆的要求很不公平，但老公卻直接說「我可以全付」，讓她無言到翻白眼，直呼「老公平常說話很快（指沒經過思考）」。

日前一名女網友在臉書社團「毒菇九賤婆媳討論區」發文表示，公婆家裡有錢也有土地，老公接下公公的事業後，公婆也都會私下給大伯跟大姑錢，但婆婆開始要求老公、大伯跟大姑總共要給予5萬元生活費。原PO在留言區表示，老公薪水一個月7萬元，原本公婆說「哥哥姊姊（大伯、大姑）一人給1萬，妳老公給3萬」，原PO認為這樣不公平，因為大伯跟大姑不愁吃穿，憑什麼老公要付比較多？沒想到老公竟然回答「不用，我全付」，讓她聽了直翻白眼。

原PO表示，當下自己沒有反駁，回家後對老公說了一句：「你哥哥姊姊不是路邊乞討欸，他們有在拿生活費的，也是你爸媽的小孩，憑什麼要幫他們全部付？」。事後她吐槽，「我老公話真的說得很快，我常常跟他吵架，不知道他是善良，還是愚笨」。

文章曝光後，網友回應，「那代表妳老公很有能力啊！又不是經濟拮据，還要負擔高額孝親費，說真的過得不錯就不要計較這些了」、「妳老公接了公公的事業，妳們當然要出比較多啊！可能專業技能優於那2個孩子，所以他認為他要出比較多啊，其實也沒錯」、「說實在的，接了公公的公司，如果是有賺錢，真的就不要計較太大」、「他們家的事，妳就都不要管最好，讓他去吧」。