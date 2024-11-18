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喜歡小孩！26歲女煩惱是否該生 網見男友條件轟：經濟基礎呢？

聯合新聞網／ 綜合報導
26歲女網友煩惱要不要生小孩。 示意圖／ingimage
26歲女網友煩惱要不要生小孩。 示意圖／ingimage

養育小孩除了要花費大量的金錢，更需投注心力與至少幾十年的光陰。一名26歲的女網友在Dcard上發文，表示自己和男友都非常喜歡小孩子，已經穩定交往3年。她說自己年薪只有70萬，男友更是還在念書，不過看到別人的小孩都會很興奮，想生小孩，但有點擔心想得不夠周全，因此詢問網友都怎麼和另一半討論，還是一切順其自然就好？

原PO表示自己目前工作穩定，上班時間約9小時，男友目前還是學生，但快要畢業了，兩人穩定交往快3年，沒有碰到什麼大問題，平時約會就是AA，但因為對方是學生所以她會多出一點。她補充兩人都想要小孩子，不過很擔心自己想得不夠完整，例如開銷部分不知道怎麼規劃，而且她除了很怕痛，也很怕生小孩之後身材走樣，好奇大家怎麼跟另一半討論生兒育女的話題。

貼文曝光後，部分網友不贊成，「兩個小孩，還想要生小孩」、「妳要不要先等他出社會工作也穩定再來考慮」、「沒概念不做功課拜託不要生小孩」、「請量力而為，不然就少生」、「生完是一回事，養又是另一個燒錢的坑，之後還要買房買車」、「兩個人都先出社會工作個幾年，有經濟基礎再慢慢考慮，先有經濟壓力，才會知道對方是不是扛得住的人」。

不過也有過來人暖心提供建議，「實在話就是現在養小孩真的很便宜，至少2歲上幼兒園前真的便宜到我自己都快嚇死」、「說實在的，生小孩不是紙上談兵，本來就是為人父母後才能體會箇中滋味」、「很想生小孩就生，我小孩的人生既痛苦又幸福，隨著他長大會越來越輕鬆」。

父母 育兒

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