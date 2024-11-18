薪水差4萬也齊頭式平等？女友怨共同帳戶害難存錢 網掀論戰：合理不體貼

不少同住情侶會為了方便而開設共同帳戶，然而當兩人薪資不同，存款比例怎麼算才合理？近日有網友發文抱怨，自己與同住女友有共同帳戶，主要支出是房租和水電，兩人的部分日常開銷也會從裡面撥款。不過女友最近卻對存款分配表示不滿，認為自己根本存不到錢，提出應該照薪資比例出比較公平，原PO則表示他已經比女友多出4千，家事也沒有偷懶，目前的對分方式應該是合情合理，想詢問網友看法。

原PO以「堅持和女友均分共同支出被說很不體貼」為題在Dcard發文，他表示自己和女友都是剛畢業的新鮮人，月薪分別是八萬與四萬，共同支出如房租水電等都是以共同帳戶支付，平常自己會撥款3萬2，女友則是2萬8。然而，一段時間後女友卻覺得他非常不體貼，因為這樣的分配方式根本存不到錢，認為照薪資比例出比較公平。

原PO表示兩人以共同帳戶支出的項目皆與個人無關，對分應該非常合理，平時家事等部分自己也沒有少做。他補充，台北生活費高，共同支出只涵蓋雙方常態性飲食，一旦該餐合計超過400元自己就會吸收，而且頻率不低，並沒有在餐費上佔便宜的問題。而女友的抱怨動機也只是因為自己存不到錢，他曾和女友討論是否要降低一些開銷，但她不願意，並表示如果原PO體貼一點幫忙多負擔一些就沒事了。只是他認為自己可以在其他部分體貼，自己的收入由自己支配，未來有需要可以再拿出來使用更好。

貼文曝光後留言區分為兩派激烈討論，部分網友認為原PO真的很不貼心，「女生剩1萬2能用，抱怨是正常的」、「理性上我覺得AA沒事，感性上我不會跟你繼續在一起」、「我沒有計較誰出得多誰出得少，只覺得另一半如果有我能過得輕鬆些我願意」、「感情中本來就沒有公平這件事情，感覺你太計較公平」、「合理也公平，但要論體貼也確實不體貼」、「納稅都知道要比例分配了，戀人之間還在齊頭式平等」。

不過也有不少人挺原PO，「2萬8太多那不是應該降低消費水準嗎？為什麼是先叫別人應該要cover自己付不起的部分，吃相也太難看」、「憑什麼薪水比較多的人要出多一點，背後的努力跟辛苦也不是共同負擔的呀」。