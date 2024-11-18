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她跟男友家人出國「像保母」被使喚挨罵 網勸分：根本佔便宜

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友跟男友家人一起去日本旅遊，途中不停吵架，讓她感到很委屈。示意圖／ingimage
一名女網友跟男友家人一起去日本旅遊，途中不停吵架，讓她感到很委屈。示意圖／ingimage

兩性交往中，如感到心理不舒服或遭受委屈，應即時反應。一名女網友發文分享，她跟男友家人一起去日本旅遊，途中不停吵架，又要照顧他人又要充當翻譯、導遊，讓她到很委屈，忍不住詢問網友：「真的是我的問題嗎？」

一名女網友在PTT發文，表示她跟男友交往2年，偶爾會跟他家人一起吃飯，後來被邀請一起參加日本的家庭旅遊，因為原PO當下找不到理由拒絕，男友也說沒其他事可以去，因此原PO即使出發前非常焦慮，還是答應一起前往。

原PO表示，她非常擔心這次旅行，因為是自由行又要照顧長輩，果然事情如她所料，5天的旅途中不停吵架，男友的爸媽一直弄丟東西，一下是手機、一下是護照，讓原PO忙得「焦頭爛額」，直言「很像在當他們的保母」。除此之外，還要隨時找旅遊搭車的路線，讓她感到十分疲憊，心情也不是很好。

原PO表示，男友甚至還當著大家的面罵她，說她擺臉色搞壞氣氛，讓原PO感到非常委屈，她也是自己掏錢，自己請假來的，還要幫忙四處奔波當翻譯、當導遊，還要被這樣罵，目前回國已經跟男友冷戰到現在了，除了委屈外，她也會懷疑是否是自身的問題。

此文一出，不少網友認為男方家庭有問題，建議分手，「分手，男方家庭有問題」、「還好有這次糟糕的經驗，確定分手的決心」、「是我就當場放生他們一家人，各有各的路」、「趕快分手了，一家子雷」、「分手，不然妳要忍他們家一輩子嗎」、「快分，早期發現早期治療」。

也有網友指責男友家人佔便宜，「男友不行，事前為了自己的面子，還有親情外包自己幫妳攬行程，過程中沒幫助不體諒還當眾羞辱妳」、「正常的話是直接開一團小團的包車旅遊，有地陪還有司機，然後妳男友家人明顯佔便宜，正常都會幫妳出全額，分手吧」、「妳男友家有夠扯，自己家的家庭旅遊應該早就自己規劃好了，妳只是陪著去的客人最後卻變成妳在忙」。

兩性關係 出國旅遊 男友

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