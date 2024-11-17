憑健保狂領藥！婆婆月丟一大堆 媳婦苦勸無效：跟老公反映也沒用

台灣健保制度完善，成功幫助許多患者減輕醫療負擔，不過便利又沒門檻的特性也被許多喜歡貪小便宜的人濫用。一名人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發布貼文表示，婆婆總是喜歡拿七、八種藥回家卻不吃，最後累積到一定程度再丟掉。

原PO表示婆婆每個月要回醫院複診，每次都拿七、八種藥，每種都一個月份，重點是她拿回來也都不吃，等積滿一堆就丟垃圾車，就算原PO苦勸好幾次不吃就請醫生不要開，婆婆都以怕被醫生罵為由推辭。她也有嘗試和先生反映，結果也只是換來和婆婆一樣的態度，甚至還說拿藥醫院可以跟健保局請款，醫生有業績，意想不到的回覆她無奈直呼，「我真的是無言了」。

網友們紛紛在貼文底下留言，「健保就是這樣被浪費，還有藥物不要隨意丟垃圾車，會有環境汙染問題」、「我老公只要打了個噴嚏，婆婆就問『我那邊很多過敏的藥，要不要給你吃？』」、「直接跟醫生說，婆婆都囤積藥物一堆」、「浪費醫療資源，很多老人這樣！明明不吃又很愛看，然後領一堆藥回來當垃圾」、「不吃就不要拿，浪費資源」、「都不打算吃就不必去看了，浪漫時間和資源」。

還有人分享婆婆全家人都是B肝，但婆婆每次都不吃肝藥，全送給別人和女兒們，還有其他的藥也不吃，說是要給醫師業績，令媳婦非常傻眼。