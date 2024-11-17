快訊

美貌智商雙在線！21歲美女舞者兼企業家摘后冠 成丹麥第一位環球小姐

偕妻散步竟遇公車追撞死劫...人夫目睹慟：下意識有閃 但她沒躲過

憑健保狂領藥！婆婆月丟一大堆 媳婦苦勸無效：跟老公反映也沒用

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦抱怨婆婆靠健保月領多種藥，累積後再通通丟掉。 示意圖／ingimage
一名媳婦抱怨婆婆靠健保月領多種藥，累積後再通通丟掉。 示意圖／ingimage

台灣健保制度完善，成功幫助許多患者減輕醫療負擔，不過便利又沒門檻的特性也被許多喜歡貪小便宜的人濫用。一名人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發布貼文表示，婆婆總是喜歡拿七、八種藥回家卻不吃，最後累積到一定程度再丟掉。

原PO表示婆婆每個月要回醫院複診，每次都拿七、八種藥，每種都一個月份，重點是她拿回來也都不吃，等積滿一堆就丟垃圾車，就算原PO苦勸好幾次不吃就請醫生不要開，婆婆都以怕被醫生罵為由推辭。她也有嘗試和先生反映，結果也只是換來和婆婆一樣的態度，甚至還說拿藥醫院可以跟健保局請款，醫生有業績，意想不到的回覆她無奈直呼，「我真的是無言了」。

網友們紛紛在貼文底下留言，「健保就是這樣被浪費，還有藥物不要隨意丟垃圾車，會有環境汙染問題」、「我老公只要打了個噴嚏，婆婆就問『我那邊很多過敏的藥，要不要給你吃？』」、「直接跟醫生說，婆婆都囤積藥物一堆」、「浪費醫療資源，很多老人這樣！明明不吃又很愛看，然後領一堆藥回來當垃圾」、「不吃就不要拿，浪費資源」、「都不打算吃就不必去看了，浪漫時間和資源」。

還有人分享婆婆全家人都是B肝，但婆婆每次都不吃肝藥，全送給別人和女兒們，還有其他的藥也不吃，說是要給醫師業績，令媳婦非常傻眼。

健保 婆婆

延伸閱讀

他批門診掛號費「250漲到500元見鬼」 反被網嗆：台灣算好了

看病就是要免費？北醫大醫師協會：健保扭曲醫療價值觀

婆婆每月給5千 要求天天煮給6長輩…人妻靠一招反擊

結婚半年發現完美丈夫袋藏「1物」 人妻驚揭心寒真相崩潰離婚

相關新聞

憑健保狂領藥！婆婆月丟一大堆 媳婦苦勸無效：跟老公反映也沒用

台灣健保制度完善，成功幫助許多患者減輕醫療負擔，不過便利又沒門檻的特性也讓許多喜歡貪小便宜的人濫用。一名人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發布貼文表示婆婆總是喜歡拿七、八種要回家不吃，最後累積到一定程度再丟掉。

媳婦整天被公婆要求「貸款」買家用 她曝：公公沒錢硬要全自費醫療

媳婦與夫家的家庭問題，常常讓人難以處理。日前有位女網友表示，她公公好吃懶做，卻又在近期要開刀時，兩次都堅持要「全自費」，再把自費金額全部轉嫁到兒女、媳婦身上，讓她無奈問「這種狀況大家要如何處理？」

他苦勸月光族女友投資遭分手「我干涉太多嗎？」 過來人安慰：觀念不同

如果想和另一半共組家庭，一致的理財觀念是不可忽略的重點。近日一名網友在Dcard發文訴苦，表示對女友提出理財建議隔天慘被提分手，難過之餘他錯愕詢問網友是不是自己真的管太多。不少網友上前安慰並理性分析道「不用覺得是自己的錯，就價值觀不合而已」。

狂跟老公吵架！她想靠洗碗機解決婚姻危機 網一面倒搖頭

結婚後，雙方必須共同承擔家庭責任。一名女網友近日表示，她跟老公常常因為一些雞毛蒜皮的小事爭吵，特別是做家事的部分，她也詢問是否買了洗碗機後，兩人的關係就有可能緩和？貼文曝光後，底下留言幾乎一面倒的否定。

情書簡訊

在沒有你的地方，想著你也會快樂。

【經典專欄復刻：〈聯副電影院〉】王正方／海明威的作品搬上銀幕

電影這個行當，勢必要奉行以「導演為尊」的原則，方是正道……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。