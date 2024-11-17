他苦勸月光族女友投資遭分手「我干涉太多嗎？」 過來人安慰：觀念不同

如果想和另一半共組家庭，一致的理財觀念是不可忽略的重點。近日一名網友在Dcard發文訴苦，表示對女友提出理財建議，隔天卻慘被提分手，難過之餘他錯愕詢問其他網友是不是自己真的管太多。不少人上前安慰並理性分析道，「不用覺得是自己的錯，就價值觀不合而已」。

原PO表示兩人收入加起來一年差不多有百萬，可是女友是月光族，雖然都花自己的錢，但總是花錢不手軟。因為他有了成家的念頭，卻又擔心女友的花錢習慣不適合共組家庭，於是嘗試委婉地培養對方的理財觀念，時常建議她看一些理財讀物、影片，或是參考定期定額，只希望至少她能接觸一些基本的理財訊息。

在最近一次原PO建議女友考慮買「ETF 0056 0050」，並表示兩人也可以一起討論後，隔天他就收到對方的分手訊息。女方表示不需要一個會管東管西的男友，也覺得這樣子以後價值觀不合會走不下去，女友強調自己只求活在當下，認為原PO太杞人憂天。突如其來的分手訊息讓他忍不住反省，開始懷疑自己是不是太干涉別人的價值觀、太逼人，但他又認為自己正是因為真的愛才會為對方著想，想破頭的他不知道自己到底錯在哪。

貼文發布後網友紛紛提出建議，「只能說不適合吧…愛對方為對方著想沒錯，但是也要尊重對方的想法呦」、「看起來就是她還想玩而你開始規劃了，這樣分手也挺好的，不同步調」、「人生只有一次，選一個觀念跟你一樣的，跟你一起過人生」、「金錢觀不同很難走到結婚，而且你也委婉勸導過了，雖然感性上捨不得但還是放下吧」。

也有人建議原PO改變溝通方式，「討論事情的方法不對吧，其實人不是不能改變，而是你應該先處理情緒問題」，網友表示先同理對方的心境，再把自己的擔憂說出來，才比較不會像是一個站在高位管東管西的長輩。討論是同儕才會做的事，應該先把對方跟自己放到同一個位置，才能給出對方聽得下去的建議。