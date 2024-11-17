狂跟老公吵架！她想靠洗碗機解決婚姻危機 網一面倒搖頭

結婚後，雙方必須共同承擔家庭責任。一名女網友近日表示，她跟老公常常因為一些雞毛蒜皮的小事爭吵，特別是做家事的部分，她也詢問是否買了洗碗機後，兩人的關係就有可能緩和？貼文曝光後，底下留言幾乎一面倒的否定。

原PO在PTT發文表示，夫妻之間吵架，都是因為一些小事，最常見的就是誰去洗碗、做家務，「小事累積在心裡面久了，就會想要吵離婚，洗碗機是不是挽救婚姻危機的大幫手呢？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「一堆雞毛蒜皮都會吵了，有沒有洗碗機已經不重要了」、「掃地、拖地、洗衣服呢？還是離婚吧」、「對方真的要吵架，一台洗碗機也擋不住」、「真的是智商稅，貴還要多花水和電，不如出去吃或付錢找人打掃」、「不是，吵架已經不是洗碗機的局了」。

事實上，許多網友推崇、甚至被稱為「婚姻三寶」的家電有「烘衣機、掃地機、洗碗機」，其中關於洗碗機，省錢生活達人張偉明表示，現在小家庭居多，一戶僅3～4個人，少許碗盤丟進洗碗機，一次運轉一個小時十分耗電，而且使用前，還必須先將碗盤內的殘渣沖掉、以清水沖過再放進，不僅多一道工序，放進洗碗機的碗盤，因交疊緊密，若油污沾黏還有可能洗不乾淨，「一開始直接用手洗更快速更乾淨」。因此以原PO的狀況來看，似乎還是雙方好好分配好家務更重要。