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讓男生請吃飯再回禮！他疑惑「不如直接AA」 過來人揭暗黑真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，觀察很多對情侶都是由男方付錢，女生則是不定時送小禮物，但他覺得與其請來請去，還不如直接AA制。示意圖/Ingimage
一名網友分享，觀察很多對情侶都是由男方付錢，女生則是不定時送小禮物，但他覺得與其請來請去，還不如直接AA制。示意圖/Ingimage

你和另一半的金錢觀一致嗎？一名網友分享，觀察很多對情侶都是由男方付錢，女生則是不定時送小禮物，但他覺得與其請來請去，還不如直接AA制。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「與其請來請去還不如AA」為題，指出自己發現很多女生主張不AA制，並不是因為付不起，而是覺得若另一半大方，自己也願意大方。像是男生平時支付伙食、住宿費、油錢等，女生則是送球鞋、PS5等禮物，覺得這樣就有「互相」的感覺。

這名網友進一步說明，如果按照女生的要求，直接AA會更好，因為付出就會想計較回報，直言「要男生去賭一個不知何時才會兌現的PS5，真的太難了」。

貼文一出後，不少網友都表示「你喜歡AA就有人喜歡互請，反正你也不可能請客，根本不用想這問題」、「與其AA不如單身，我連朋友都會互相請客，找一個AA男來破壞心情，而且蠻多人追的狀況下，不選大方男，選個AA男，我會先懷疑眼睛有問題」、「對美女來說有全付男可以選，誰會選AA男」、「我是喜歡AA，但是不主張AA的女生就是有得挑啊，等她沒得挑就會降低標準了」。

不過，也有網友認同原PO看法，指出「認同，大部分女生其實都斤斤計較，一定要男友先付出後自己才會掏錢出來」、「因為請來請去，就是打模糊仗，讓男生付多一點、女生付少一點，讓女生還是能對外說互請」、「你自身條件好的時候自然會遇到願意跟你AA的女生，自認條件不夠的時候，你只好用請客顯得大方來加分」、「理論上你的說法是對的，但這個社會存在競爭關係，有能力也願意負擔日常開銷的人一定是比較優勢」。

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