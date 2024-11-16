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工程師vs房東…老公該挑哪一個？網友一面倒選他

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期有兩名不同的條件的男生，一名是年薪300萬的工程師，另一名為房東，租金年收約150萬，好奇老公該選哪位？示意圖／Ingimage
一名女網友分享，近期有兩名不同的條件的男生，一名是年薪300萬的工程師，另一名為房東，租金年收約150萬，好奇老公該選哪位？示意圖／Ingimage

工程師薪水優渥，被許多人視為人生勝利組。一名女網友分享，近期有兩名不同的條件的男生，一名是年薪300萬的工程師，另一名為房東，租金年收約150萬，好奇老公該選哪位？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「老公選房東還是工程師？」為題，指出目前正在考慮兩名男性，一位的職業是工程師，年收入約300萬元，另一位是房東，租金年收約150萬元，讓她好奇發問「如果要挑老公，該選工程師還是房東？」。

貼文一出後，多數網友都秒選房東，紛紛表示「我會選房東耶，老公可以幫忙一起帶小孩，家庭生活快樂很多」、「房東大勝，你真的知道租金年收150萬是什麼水準嗎？」、「房東遠勝，長得再老醜胖都嫁得下去」、「老公選房東，要偷吃再找工程師」、「當然選房東，才會有幸福家庭，房東有空陪小孩，還可以自己煮飯」。

此外，還有內行網友查詢都會區的房價與租金，發現房東男租金年收達到150萬元，代表不動產價值就超過1億元，指出「超過年薪300萬好幾個等級，只怪我是公的，不然明天就去排隊問有沒有缺老婆或小三」。

房東 老公 職業 薪水

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周一到周五和妳搭同班車，我開始不習慣周休的來臨。

朱德庸／here=there=朱德庸

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