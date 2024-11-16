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找另一半「會看學歷嗎」？過來人曝真相：更在意這點

聯合新聞網／ 綜合報導
你在挑選另一半時，會看對方的學歷嗎？示意圖／Ingimage
你在挑選另一半時，會看對方的學歷嗎？示意圖／Ingimage

你在挑選另一半時，會看對方的學歷嗎？一名網友好奇，會不會因為對方的高學歷，就覺得比較有吸引力？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「你們交往會慕強看學歷嗎（誠實）」為題，指出如果有一個男生就讀醫學系，或是頂大電機系，會不會比較喜歡對方？或者看起來比較有吸引力？若對方是私立大學、冷門科系，會不會因此覺得對這個人沒興趣？

貼文一出後，不少網友都表示「我個人比較在意談吐、人品，一開始會先有點期待高學歷的人會比較有人品、談吐比較高尚，如果認識久了發現人品不行，一樣會冷掉不想交往，連朋友都不想當」、「說是看學歷，我感覺是找跟自己同質性較高的，不然相處起來好累，頻率都對不上」、「學歷高不代表人品好、能力好」、「喜歡帥哥＞學歷，身材好的男生無法抗拒」。

不過，也有部分網友同意原PO看法，指出「我會看欸，不過我也有自信自己除了學歷沒跟對方相等外，有不少優點是對方會喜歡」、「會欸，不能接受比自己笨的男生，加上我實際經驗，跟一些學店畢業的真的很難聊在同個頻道上」。

另一半 醫學

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